May-erdoğan Telefon Görüşmesi

İngiltere Başbakanlığından, Başbakan Theresa May ile TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ikili ilişkileri geliştirme konusunda kararlılıklarının altının çizildiği bildirildi.

İNGİLTERE BAŞBAKANLIĞINDAN YAPILAN AÇIKLAMADA, MAY İLE ERDOĞAN'IN DÜN AKŞAM GERÇEKLEŞTİRDİĞİ TELEFON GÖRÜŞMESİNDE İNGİLTERE VE TÜRKİYE ARASINDAKİ İKİLİ İLİŞKİLERİ GELİŞTİRME KONUSUNDA KARARLILIKLARININ ALTININ ÇİZİLDİĞİ BİLDİRİLDİ

Londra, 10 Mayıs 17 : İngiltere Başbakanlığından, Başbakan Theresa May ile TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ikili ilişkileri geliştirme konusunda kararlılıklarının altının çizildiği bildirildi.

May’in Türkiye ile işbirliğini bir dizi alanda derinleştirme arzusunu dile getirdiği görüşmede, özellikle savunma alanında güçlü bir ortaklığın önemini vurguladığı kaydedildi.

Açıklamada, Kıbrıs müzakerelerine de değinilen görüşmede, May’in tarihi bir anlaşma fırsatına yönelik olarak bütün tarafların cesur adımlar atmaya hazırlıklı olması gerektiği görüşünü aktardığı ve ülkesinin çözüm arayışında bir rol üstlenmeye hazır olduğunu bildirdiği ifade edildi.

Suriye konusunda Astana görüşmelerinde sağlanan ilerlemeden memnuniyetini ifade eden May’in, Türkiye’yi de çatışmasızlık alanlarının oluşturulmasında oynadığı yapıcı rolden ötürü övdüğü kaydedildi. May’in, görüşmelerin Esed’in iktidardan ayrılmasıyla sonuçlanacak daha geniş bir siyasi süreçle ilişkilendirilmesinin önemini vurguladığı da aktarıldı.

İngiltere Başbakanlığının açıklamasında, iki liderin görüşmesinde Türkiye ile İngiltere’nin ticari ilişkilerinin kuvvetinden duyulan memnuniyeti dile getirdiği ve İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasının (Brexit) sunduğu yeni fırsatları araştırma arzularını bir kez daha yineledikleri bildirildi.

SAVUNMA ORTAKLIĞI

May ve Erdoğan’ın görüşmede Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. ile BAE Systems arasında, bir Türk savaş uçağının ön dizaynı aşamasına yönelik anlaşamanın imzalanmasına doğru sağlanan ilerlemeye dikkat çektikleri ve bunun savunma sanayinde iki ülke arasında derinleşen ilişkinin işareti olduğu konusunda görüş birliğine vardıkları kaydedildi.

İki liderin perşembe günü İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleşecek Somali Konferansını heyecanla bekledikleri belirtilen açıklamada, May’in Türkiye’nin hem Somali’ye yaptığı dikkate değer katkıdan, hem de Somali’de güvenliğin geliştirilmesinde oynadığı güçlü liderlik rolünden duyduğu memnuniyeti dile getirdiği belirtildi.

May ile Erdoğan’ın görüşmede bu ay sonunda Brüksel’deki NATO toplantısında bir araya gelme arzularını da ifade ettikleri kaydedildi.

(AA/ÖZ/ŞEB)