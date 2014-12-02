Mavi Kapaklar Ortopedik Özürlüler Derneği’ne

Engellilere tekerlekli sandalye temini için başlatılan “mavi kapak” kampanyası sürüyor. Lefkoşa Belediyesi öncülüğünde, duyarlı vatandaşların katkılarıyla toplanan mavi kapaklar Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’ne teslim edilirken, kampanyanın devam ettiği belirtildi. Belediye’den yapılan açıklamaya göre, Belediye Sarayı’na konan kutularda kısa sürede biriken mavi kapakları teslim alan Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit, LTB çalışanları ile vatandaşların gösterdiği duyarlılığa teşekkür etti.