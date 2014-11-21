Masib, “Milyonlarca Liralık Dolandırıcılıklar Dahil” Araç Piyasasındaki Sorunlara Çözüm İstedi

TAÇOY: “AMAÇ HEM PİYASADAKİ KAÇAĞI ORTADAN KALDIRMAK, HEM DE SEKTÖRDEKİ ADİL REKABET UNSURLARINI KORUYABİLMEK”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy, araç piyasasındaki aksaklıkları gidermeye ve adil rekabet koşullarını korumaya yönelik tüzük çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Motorlu Araç Satıcıları ve İthalatçıları Birliği (MASİB) Yönetim Kurulu’nu kabul eden Taçoy, sektördeki sıkıntıları gidermeye yönelik tüzük hazırlama çalışmalarının devam ettiğini belirtti ve “Amaç hem piyasadaki kaçağı ortadan kaldırmak, hem de sektördeki adil rekabet unsurlarını koruyabilmektir” dedi.

Sektörde yolsuzluk varsa bu yolsuzlukların devamını engelemenin görevleri olduğunu kaydeden Taçoy, motorlu araç satıcıları ve ithalatçıları ile iglili yasa veya tüzük çalışmalarında birlikten de görüş alacaklarını belirtti.

İkinci el araçların kilometre sayacıyla oynanmasının en önemli konulardan biri olduğunu ifade eden Taçoy, 2015 yılının trafik eylem planının hayata geçirilmeye başlanacağı yıl olacağını, motorlu araç satışlarının da bu eylem planının içerisinde olduğunu ifade etti.

AKIN

MASİB Başkanı İbrahim Akın ise, milyonlarca liralık dolandırıcılıklar da dahil araba piyasasındaki sorunların çözümü için adım atılmasını istedi. Dolandırıcılık ve haksız rekabet koşullarının giderilmesi için alınması gereken önlemlerin ellerinde olduğunu ifade eden Akın, “Tek istediğimiz sektörün gelişmiş ülkelerde olduğu gibi olmasıdır” dedi.

Sektörle ilgili sorun ve sorunlarla ilgili çözümleri içeren bir belgeyi Taçoy’a sunan Akın, önerilerin hem tüketici hem devletin lehine olduğunu belitti.

Birlik tarafından hazırlanan belgede, “yeni işyeri açma izinleri, şahsi ithalata uygulanan vergi oranının yüzde 35’e çıkarılması veya şahısların ithal ettiği araçlara üç yıl satılmaz ibaresinin getirilmesi, ikinci el araçlara uygulanan fonlarda yeni araçlara göre indirim, ikinci el araç satıcılarına da araç teşhir plakası verilmesi, sahısların salon araç satışlarına KDV uygulanması, devletin hurda araçları satın alması, seyrüsefer fiyatlarının aracın ağırlığı yerine egzoz gaz salınım veya motor hacmine göre belirlenmesi, dizel araçlara uygulanan kayıt harcının benzin araçlara uygulanan harçlarla eşitlenmesi” gibi öneri ve talepler yer aldı.