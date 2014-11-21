Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Masib, “Milyonlarca Liralık Dolandırıcılıklar Dahil” Araç Piyasasındaki Sorunlara Çözüm İstedi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy, araç piyasasındaki aksaklıkları gidermeye ve adil rekabet koşullarını korumaya yönelik tüzük çalışmalarının sürdüğünü belirtti. MASİB Başkanı İbrahim Akın ise, milyonlarca liralık dolandırıcılıklar da dahil araba piyasasındaki sorunların çözümü için adım atılmasını istedi. Dolandırıcılık ve haksız rekabet koşullarının giderilmesi için alınması gereken önlemlerin ellerinde olduğunu ifade eden Akın, “Tek istediğimiz sektörün gelişmiş ülkelerde olduğu gibi olmasıdır” dedi.

Masib, “Milyonlarca Liralık Dolandırıcılıklar Dahil” Araç Piyasasındaki Sorunlara Çözüm İstedi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy, araç piyasasındaki aksaklıkları gidermeye ve adil rekabet koşullarını korumaya yönelik tüzük çalışmalarının sürdüğünü belirtti. MASİB Başkanı İbrahim Akın ise, milyonlarca liralık dolandırıcılıklar da dahil araba piyasasındaki sorunların çözümü için adım atılmasını istedi. Dolandırıcılık ve haksız rekabet koşullarının giderilmesi için alınması gereken önlemlerin ellerinde olduğunu ifade eden Akın, “Tek istediğimiz sektörün gelişmiş ülkelerde olduğu gibi olmasıdır” dedi.

21 Kasım 2014 Cuma 15:34
Masib, “Milyonlarca Liralık Dolandırıcılıklar Dahil” Araç Piyasasındaki Sorunlara Çözüm İstedi
banner238

TAÇOY: “AMAÇ HEM PİYASADAKİ KAÇAĞI ORTADAN KALDIRMAK, HEM DE SEKTÖRDEKİ ADİL REKABET UNSURLARINI KORUYABİLMEK”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy, araç piyasasındaki aksaklıkları gidermeye ve adil rekabet koşullarını korumaya yönelik tüzük çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Motorlu Araç Satıcıları ve İthalatçıları Birliği (MASİB) Yönetim Kurulu’nu kabul  eden Taçoy, sektördeki sıkıntıları gidermeye yönelik tüzük hazırlama çalışmalarının devam ettiğini belirtti ve “Amaç hem piyasadaki kaçağı ortadan kaldırmak, hem de sektördeki adil rekabet unsurlarını koruyabilmektir” dedi.

Sektörde yolsuzluk varsa bu yolsuzlukların devamını engelemenin görevleri olduğunu kaydeden Taçoy, motorlu araç satıcıları ve ithalatçıları ile iglili yasa veya tüzük çalışmalarında birlikten de görüş alacaklarını belirtti.

İkinci el araçların kilometre sayacıyla oynanmasının en önemli konulardan biri olduğunu ifade eden Taçoy, 2015 yılının trafik eylem planının hayata geçirilmeye başlanacağı yıl olacağını, motorlu araç satışlarının da bu eylem planının içerisinde olduğunu ifade etti.

AKIN

MASİB Başkanı İbrahim Akın ise, milyonlarca liralık dolandırıcılıklar da dahil araba piyasasındaki sorunların çözümü için adım atılmasını istedi. Dolandırıcılık ve haksız rekabet koşullarının giderilmesi için alınması gereken önlemlerin ellerinde olduğunu ifade eden Akın, “Tek istediğimiz sektörün gelişmiş ülkelerde olduğu gibi olmasıdır” dedi.

Sektörle ilgili sorun ve sorunlarla ilgili çözümleri içeren bir belgeyi Taçoy’a sunan Akın, önerilerin hem tüketici hem devletin lehine olduğunu belitti.

Birlik tarafından hazırlanan belgede, “yeni işyeri açma izinleri, şahsi ithalata uygulanan vergi oranının yüzde 35’e çıkarılması veya şahısların ithal ettiği araçlara üç yıl satılmaz ibaresinin getirilmesi, ikinci el araçlara uygulanan fonlarda yeni araçlara göre  indirim, ikinci el araç satıcılarına da araç teşhir plakası verilmesi, sahısların salon araç satışlarına KDV uygulanması, devletin hurda araçları satın alması, seyrüsefer fiyatlarının aracın ağırlığı yerine egzoz gaz salınım veya motor hacmine göre belirlenmesi, dizel araçlara uygulanan kayıt harcının benzin araçlara uygulanan harçlarla eşitlenmesi” gibi öneri ve talepler yer aldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim