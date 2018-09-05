Masder Muratağa - Atlılar - Sandallar Şehitlikler Bölgesinin Ava Açılmasını Kınadı

Lefkoşa, 5 Eylül 18 : Muratağa- Atlılar - Sandallar Şehitlerini Yaşatma Derneği (MASDER) Muratağa- Atlılar - Sandallar Şehitlikleri, katliam çukurları ve şehitler müzesinin bulunduğu bölgelerin büyük ava açılmasını kınadı; yapılan bu hatanın düzeltilmesini ve şehitlere her kesim tarafından saygı duyulmasını istedi.

Dernek Başkanı Ahmet Aşır yazılı açıklamasında, konuyla ilgili olarak 1 Şubat 2018’de Başbakanlığa, İçişleri Bakanlığı’na ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığ’ına yazılı müracaatta bulunduklarını kaydetti ve yapılan çalışmalar sonucunda İçişleri Bakanlığı Müsteşarı’nın konuyla ile ilgili isteklerinin onaylandığını sözlü olarak kendilerine bildirdiğini savundu.

Aşır, “Ancak geçtiğimiz günlerde, bölgenin ince ava ve müteakip olarak büyük ava açıldığını öğrenmiş bulunmaktayız. Konuyu şiddetle kınıyor, yapılan bu hatanın düzeltilmesini ve en önemlisi şehitlerimize her kesim tarafından saygı duyulmasını arzu etmekteyiz” dedi.



(ÖZ/ŞEB)