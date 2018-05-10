Masal Günleri Cumartesi Günü Milli Kütüphane’de!

Kültür Dairesi’nin Kütüphane Haftası etkinlikleri çerçevesinde başlattığı Masal Günleri etkinliklerinin beşinci periyodu, 12 Mayıs Cumartesi günü 10.30-11.30 saatleri arasında Lefkoşa’daki Milli Kütüphane’nin Çocuk Bölümü’nde yer alacak.



Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 9. Masal Günleri etkinliği, saat 10.30’da sahne sanatları alanında uzman Suzan Polat’ın aktif masal anlatımı ile başlayacak.



Etkinlik, çocukların yaratıcılıklarını pekiştirmek amacıyla Kültür Dairesi Güzel Sanatlar Memuru Resim-Seramik Sanatçısı Bedia Kale yönetiminde yapılacak resim çalışmasıyla tamamlanacak.



Ücretsiz ve halka açık olarak gerçekleştirilecek Masal Günleri etkinliğine, okul öncesi, anaokul ve ilkokul çağındaki çocuklar, velileri ile birlikte katılıyor.



Çocukları kitapla buluşturarak, çocukların yaşamında kütüphanenin aktif bir rol almasını sağlamayı ve farklı sanat dallarına olan ilgilerini artırmayı amaçlayan Masal Günleri etkinliği, on beş günlük periyotlar halinde iki haftada bir Cumartesi günleri düzenleniyor.



Arzu eden tüm ortaokul öncesi yaştaki çocukların velileri ile birlikte katılabileceği 9. Masal Günleri etkinliğinin sonraki periyotları ise 26 Mayıs ve 9 Haziran tarihinde aynı saatlerde gerçekleştirilecek.



