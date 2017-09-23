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23 Eylül 2017 Cumartesi 13:08

Masakazu Kusakabe’nin Sergisi 25 Eylül’de Sol Atelıer / Exhıbıtıon Hall’de Açılıyor

Lefkoşa Suriçi’nde bulunan SOL Atelier / Exhibition Hall kapılarını ilk kez, Japon seramik sanatçısı Masakazu Kusakabe’in sergisi ile açıyor.

Masakazu Kusakabe'nin Sergisi 25 Eylül'de Sol Atelıer / Exhıbıtıon Hall'de Açılıyor
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Lefkoşa, 23 Eylül 17 : Lefkoşa Suriçi’nde bulunan SOL Atelier / Exhibition Hall kapılarını ilk kez, Japon seramik sanatçısı Masakazu Kusakabe’in sergisi ile açıyor.

GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Japon seramik sanatçısı Masakazu Kusakabe’in sergisi, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ve Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ)’nün destekleriyle; Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı’nın da katılımıyla, 25 Eylül 2017 Pazartesi günü saat 19:00’da; Yediler Bölgesi, Baf Sokak Lefkoşa Suriçi’nde bulunan SOL Atelier / Exhibition Hall’de gerçekleşecek.

SOL Atelier / Exhibition Hall bünyesinde gerçekleşecek olan serginin, geleneksel Japon Çay seramonisi ile başlayacağı; sergiye, tüm halkın ve sanat severlerin davetli olduğu belirtildi.

(AK/HÖ)

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