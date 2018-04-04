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Mart Ayının Hayat Pahalılığı Oranı Açıklandı

Mart ayı enflasyon oranını yüzde..

Mart Ayının Hayat Pahalılığı Oranı Açıklandı

Mart ayı enflasyon oranını yüzde..

04 Nisan 2018 Çarşamba 17:45
Mart Ayının Hayat Pahalılığı Oranı Açıklandı
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MART AYI ENFLASYONU YÜZDE 0,87... EN FAZLA FİYATI ARTAN ÜRÜN YÜZDE 40 İLE DERGİ, FİYATI EN FAZLA DÜŞEN İSE YÜZDE 47.57 İLE TAZE BAKLA OLDU


Devlet Planlama Örgütü (DPÖ),  Mart ayı enflasyon oranını yüzde 0,87 olarak açıkladı.

DPÖ’den yapılan açıklamaya göre,  Mart ayı rakamlarıyla birlikte 3 aylık enflasyon   yüzde 2,26, yıllık enflasyon ise  yüzde 12,11 olarak gerçekleşti.

Mart ayında endekste yer alan  353 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 100 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; % 40 ile magazin ve dergi (aylık), % 38.38 ile cehennem topuzu ve % 36.07  ile brokoli oldu.  En fazla fiyat düşüşü  % 47.57 ile  taze bakla, % 24.74  ile çilek ve % 18.77 ile kivide görüldü.

Ana mal gruplarına göre bir önceki aya göre değişim oranı şöyle gerçekleşti:

Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda % 4.39 artış, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda % 2.69 artış, Eğlence ve Kültür ana grubunda % 1.67 artış, Eğitim ana grubunda % 0.97 artış, Ulaştırma ana grubunda % 0.89 artış, Lokanta ve Oteller ana grubunda % 0.79 artış, Sağlık ana grubunda % 0.45 artış, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve  Diğer Yakıtlar ana grubunda % 0.43 artış, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda % 0.42 artış, Haberleşme ana grubunda % 0.00, Giyim ve Ayakkabı ana grubunda % 1.49 azalış, Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda % 0.01 azalış.

Mart ayında en yüksek artış gösteren ana grup, Motorlu Taşıt Seyr-ü Sefer ücretleri, pasaport alım masrafları ve araç muayenesi ücretine yapılan zamlar nedeniyle Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubu oldu.                                                                                                                    
Mart ayında döviz kurlarının ortalaması da enflasyona artı olarak yansıdı.      

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