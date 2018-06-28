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Maronit muhtar ve azalar göreve başladı

Maronit muhtar ve azalar göreve başladı

28 Haziran 2018 Perşembe 15:06
Maronit muhtar ve azalar göreve başladı

MARONİT MUHTAR VE AZALAR GÖREVE BAŞLADI

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, 24 Haziran ertesinde Maronitlerin yaşadığı Kormacitköyünde Muhtar ve aza olarak görev yapacak isimleri kabul etti.
Bakanlık açıklamasına göre, Kormacit köyünde önümüzdeki 4 yıl görev yapacak Muhtar ve Azaları belgelerini Özersay’dan aldı.
Muhtar AndonisSarrou ve azalar VrahimiIoannu, Georges Skordi, NinosAndonisSammudisile Maria Skoullou’ya belgesini veren Özersay, şunları söyledi:
“Ülkemizde yaşayan ve bu toplumun çok kültürlülüğünü de yansıtan Maronitlerin temsilcileri aracılığıyla beldelerinde ihtiyaç duyacakları bazı hizmetleri vermeleri önemlidir. Hepinize yeni görevlerinizde başarılar diliyorum. Bölgeden sorumlu belediyemiz ve hükümetimiz ile yakın işbirliği ve istişare içerisinde çalışacağınıza, köyünüzde yaşayan insanlara yardımcı olacağınıza inanıyorum.”
 

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Son Güncelleme: 28.06.2018 18:29
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