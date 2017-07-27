Maronit Köyleri Yerleşime Hazırlanıyor

“YÜRÜTÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ARASINDA SÖZ KONUSU KÖYLERİN ALTYAPILARININ GELİŞTİRİLMESİ DE YER ALIYOR”

Maronitlerin KKTC’deki köylerine dönüşlerini sağlamak için alınan siyasi kararın ardından, yerleşime yönelik çalışmalar başladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, konunun sosyal, ekonomik, hukuki ve uygulamaya ilişkin teknik yönleri başta olmak üzere, Maronit köylerinde yeniden yerleşimin başlamasına yönelik planlama, Cumhurbaşkanlığı’nın eşgüdümünde, Başbakanlık ve konuyla ilgili bakanlıklarla güvenlik kuvvetleri bünyesinde yapılıyor.

KOLAYLAŞTIRICI TEDBİRLER…KÖYLERİN ALTYAPILARI GELİŞTİRİLECEK

Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, dün verilen siyasi kararın ardından bugün başlayan uygulamaya yönelik hazırlık çalışmalarının, dönüşlerin hızlı ve sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için kolaylaştırıcı tedbirleri de içereceğini söyledi.

Yürütülen hazırlık çalışmaları arasında söz konusu köylerin altyapılarının geliştirilmesi de yer alıyor.

Maronitlerin KKTC’deki köylerine yeniden yerleşmesi kararı, Cumhurbaşkanı Akıncı başkanlığında dün yapılan üst düzey toplantıda alınmıştı.

Dönüşlerin başlaması için yürütülen çalışmaların kurumlar arası eşgüdümü, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu tarafından yürütülüyor.