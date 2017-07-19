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19 Temmuz 2017 Çarşamba 11:30

Marmara Bölgesi’ne Yeni Köprü İçin LTB’de İmzalar Atıldı

Marmara Bölgesi'ne Yeni Köprü İçin LTB'de İmzalar Atıldı
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Marmara Bölgesi’ne Yeni Köprü için LTB’de İmzalar Atıldı

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB)şehir içi trafik güvenliğini sağlarken aynı zamanda
trafiği rahatlatmak ve akışkanlığı sağlamak amacıyla attığı adımlara bir yenisini
daha ekleyerek Gelibolu ve Marmara bölgelerini birbirine bağlayacak yeni bir
köprü inşaatına başlıyor.

LTB ile Sütcüoğlu Limited arasında bugün(19 Temmuz
Çarşamba) imzalanan “Gelibolu Bölgesi-Marmara Bölgesi Bağlantı Yolu ve Köprü
Yapımı Projesi” ihale sözleşmesine LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile Sütcüoğlu
Limited Direktörü Derviş Sütcüoğlu imza koydu. 120 günde tamamlanacak olan
yeni köprü ile Marmara Bölgesi 1.Sokak ile Gelibolu Bölgesi 12.Sokak’ın
birleştiği noktada dere üzerini genişliği 12 metre, 2 gözlü (her bir gözün temiz
açıklığı 9 metre eninde) ve yüksekliği 3,65 metre olan bir köprü inşa edilirken
bağlantı yolları da yapılacak. Köprü yapımı çalışmalarına önümüzdeki hafta
başlanacak.



Harmancı: “Bölge trafiği rahatlayacak ve trafik akışkanlığı
sağlanacak”

İhale imza töreninde konuşma yapan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, özellikle
bakanlıkların ve devlet dairelerin bulunduğu bölgede çok büyük bir trafik
yoğunluğu oluştuğunu ve günün belli saatlerinde diğer bölgelerden gelen
sürücülerin de geçiş yolu olarak bu bölgeyi kullanmasıyla trafiğin sıkışma
noktasına geldiğini belirterek iki bölgeyi birbirine bağlayan yeni bir köprü
yaparak bu trafiği yayıp rahatlatmayı amaçladıklarını kaydetti.

Mevcut köprü yanısıra inşasına gelecek hafta başlanacak olan bu ikinci köprü ile trafiğe hem bir
rahatlama getirmeyi hem de trafiğin akışkanlığını arttırarak bölgedeki
yoğunluğun azaltılmasını amaçladıklarını kaydeden Başkan Harmancı ,trafikte
hem rahatlama, hem de güvenliği sağlayacak somut adımlar ve trafik
düzenlemelerini yapmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi. 
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Marmara Bölgesi’ne Yeni Köprü İçin LTB’de İmzalar Atıldı
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