Marmara Bölgesi’ne Yeni Köprü İçin LTB’de İmzalar Atıldı

Marmara Bölgesi’ne Yeni Köprü için LTB’de İmzalar Atıldı

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB)şehir içi trafik güvenliğini sağlarken aynı zamandatrafiği rahatlatmak ve akışkanlığı sağlamak amacıyla attığı adımlara bir yenisinidaha ekleyerek Gelibolu ve Marmara bölgelerini birbirine bağlayacak yeni birköprü inşaatına başlıyor.LTB ile Sütcüoğlu Limited arasında bugün(19 TemmuzÇarşamba) imzalanan “Gelibolu Bölgesi-Marmara Bölgesi Bağlantı Yolu ve KöprüYapımı Projesi” ihale sözleşmesine LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile SütcüoğluLimited Direktörü Derviş Sütcüoğlu imza koydu. 120 günde tamamlanacak olanyeni köprü ile Marmara Bölgesi 1.Sokak ile Gelibolu Bölgesi 12.Sokak’ınbirleştiği noktada dere üzerini genişliği 12 metre, 2 gözlü (her bir gözün temizaçıklığı 9 metre eninde) ve yüksekliği 3,65 metre olan bir köprü inşa edilirkenbağlantı yolları da yapılacak. Köprü yapımı çalışmalarına önümüzdeki haftabaşlanacak.İhale imza töreninde konuşma yapan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, özelliklebakanlıkların ve devlet dairelerin bulunduğu bölgede çok büyük bir trafikyoğunluğu oluştuğunu ve günün belli saatlerinde diğer bölgelerden gelensürücülerin de geçiş yolu olarak bu bölgeyi kullanmasıyla trafiğin sıkışmanoktasına geldiğini belirterek iki bölgeyi birbirine bağlayan yeni bir köprüyaparak bu trafiği yayıp rahatlatmayı amaçladıklarını kaydetti.Mevcut köprü yanısıra inşasına gelecek hafta başlanacak olan bu ikinci köprü ile trafiğe hem birrahatlama getirmeyi hem de trafiğin akışkanlığını arttırarak bölgedekiyoğunluğun azaltılmasını amaçladıklarını kaydeden Başkan Harmancı ,trafiktehem rahatlama, hem de güvenliği sağlayacak somut adımlar ve trafikdüzenlemelerini yapmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.