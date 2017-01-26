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26 Ocak 2017 Perşembe 16:44

Marketten İçki Çaldı Yakalandı

Marketten İçki Çaldı Yakalandı
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Marketten İçki Çaldı Yakalandı

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber 

Lefkoşa'da faaliyet gösteren Devpa Süpermarkette içki çalan Zimbabve uyruklu zanlı Liberty Manyaza tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Süleyman Açıkada olayla ilgili bulguları aktardı. Açıkada huzurda bulunan zanlı Liberty Manyaza’nın Lefkoşa'da faaliyet gösteren Devpa Süpermarketten 22 Ocak tarihinde saat 14.00 raddelerinde Hennesy marka bir şişe alkollü içkiyi marketin temizlik reyonuna gidip kutusunda çıkardıktan sonra, ceketi içerisine gizleyerek ödeme yapmadan dışarıya çıktığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini zanlının kamera görüntülerinde tespit edildiğini, zanlı ile birlikte olan bir şahsın daha arandığını söyleyerek zanlının 1 gün süre ile poliste tutuklum kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ilk etap da soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.


 
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Anahtar Kelimeler
Liberty ManyazaDevpa SüpermarketHırsızlık
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