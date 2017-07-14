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14 Temmuz 2017 Cuma 14:35

Market fareleri 5 gün daha tutuklu kalacak

Market fareleri 5 gün daha tutuklu kalacak
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Market fareleri 5 gün daha tutuklu kalacak

 Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet - Özel Haber

 Gönyeli’de faaliyet gösteren “Akayoğlu Bross” isimli marketi soyan zanlılar Süleyman Yılkar ve Alişer Eymirov ek tutukluluk süresi talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Aygün Karagil olayla ilgili bulguları aktardı. Karagil huzurda bulunan zanlılar Süleyman Yılkar ve Alişer Eymirov’un 10 Temmuz tarihinde saat 05.15 raddelerinde Gönyeli’de faaliyet gösteren “Akayoğlu Bross” isimli marketin giriş kapısını açarak içeri girdiklerini ve içerisinden yazar kasada muhafaza edilen 4000 TL nakit, 500 ABD Doları, 100 Euro, 60 STG çaldıklarını söyledi. Polis memuru Karagil zanlıların daha sonra ofis kısmının kapısını kırıp içerde bulunan Güvenlik kamerası kayıt cihazını çaldıklarını belirtti.  Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini zanlıların vermiş oldukları gönüllü ifadelerinin teyit ve tekzip edileceğini belirterek tahkikatın henüz tamamlanmadığını ve ek olarak 5 gün daha tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlıların soruşturma maksatlı 5 gün daha poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

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Market Fareleri 5 Gün Daha Tutuklu Kalacak
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