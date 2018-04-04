Mark Zuckerberg 11 Nisan’da ifade verecek

Sosyal medya devi Facebook, 50 milyon kullanıcıya ait verilerin siyasi danışmanlık şirketlerinin eline geçtiğinin ortaya çıkması sonrası tarihinin en zor günlerini yaşıyor. Son haftalarda ciddi maddi ve manevi kayba uğrayan Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg konu ile ilgili ifade verecek.

Facebook’un kurucusu veri skandalı ile ilgili 11 Nisan’da Kongre’nin ‘enerji ve ticaret komisyonu’na ifade verecek.

İNGİLTERE’NİN ÇAĞRISINI KABUL ETMEDİ

Veri skandalının ortaya çıkmasından sonra özür mesajı yayınlayan Zuckerberg İngiltere parlamentosunun ifade çağrısını ise reddetmiş, şirket, İngiltere parlamentosunun sorularını yanıtlamak üzere üst düzey bir yöneticinin bu ülkeye gönderileceğini açıklamıştı.

Veri skandalı haberi ile gündemden düşmeyen Facebook’un değeri bu haberin ortaya çıkmasının ardından milyarlarca dolar düştü. Ancak belki de Facebook’un uğradığı en büyük zarar marka değeri oldu. Zira veri ihlali iddiaları sonucu sosyal medyada başlatılan ‘Delete Facebook’ (Facebook’u silin) kampanyası uzun süredir gündemden düşmüyor.

Söz konusu kampanyaya 2012 yılında uygulamayı Facebook’a satan WhatsApp’ın kurucusu Brian Acton da destek vermişti.

ELON MUSK’TAN KAMPANYAYA DESTEK

Söz konusu kampanyaya destek veren bir başka isim de teknoloji dünyasının yakından tanıdığı bir isim olan Elon Musk. Musk, kullanıcılarından gelen çağrı üzerine şirketlerinin Facebook sayfalarını kapatma kararı alıp, bunu Twitter hesabından kamuoyu ile paylaşmıştı.

CAMBRİDGE ANALYTİCA’NIN CEO’SU GÖREVDEN ALINDI

Sosyal medya devi Facebook’ta çok sayıda hesaba erişim sağlayarak veri ihlalinde bulunduğu öne sürülen veri analiz şirket Cambridge Analytica’nın CEO’su Nix’e skandalın ortaya çıkmasından sonra görevden el çektirildi.

“VERİLERİ TRUMP LEHİNE KULLANDIK”

Facebook’tan kişisel verileri izinsiz şekilde aldığı öne sürülen analiz şirketinin en tepedeki yöneticisine ait gizli çekilen görüntüler, verilerin ABD başkanlık yarışında Trump’ın lehine kullanıldığını ortaya koydu.