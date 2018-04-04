Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
114000
ALTIN
172.550
DOLAR
4.0010
STERLİN
5.6302
EURO
4.9247
Kafa atarak dişini kırdı...
Kafa atarak dişini kırdı...
Sahte Belge Düzenleme ve Tedavüle Sürme
Sahte Belge Düzenleme ve Tedavüle...
Codreanu 5 Yıl Hapis Yatacak
5 YIL HAPİS YATACAK
Kenevir Zanlıları Tutuklu Yargılanacak
KENEVİR ZANLILARI TUTUKLU YARGILANACAK
banner256
Flaş Haber
Kafa atarak dişini kırdı...
Kapat

Mark Zuckerberg 11 Nisan’da ifade verecek

Facebook’un kurucusu veri skandalı ile ilgili 11 Nisan’da Kongre’nin ‘enerji ve ticaret komisyonu’na ifade verecek.

Mark Zuckerberg 11 Nisan’da ifade verecek

Facebook’un kurucusu veri skandalı ile ilgili 11 Nisan’da Kongre’nin ‘enerji ve ticaret komisyonu’na ifade verecek.

04 Nisan 2018 Çarşamba 16:58
Mark Zuckerberg 11 Nisan’da ifade verecek
banner238

Sosyal medya devi Facebook, 50 milyon kullanıcıya ait verilerin siyasi danışmanlık şirketlerinin eline geçtiğinin ortaya çıkması sonrası tarihinin en zor günlerini yaşıyor. Son haftalarda ciddi maddi ve manevi kayba uğrayan Facebook’un kurucusu  Mark Zuckerberg konu ile ilgili ifade verecek.

Facebook’un kurucusu veri skandalı ile ilgili 11 Nisan’da Kongre’nin ‘enerji ve ticaret  komisyonu’na ifade verecek.   

İNGİLTERE’NİN ÇAĞRISINI KABUL ETMEDİ 

Veri skandalının ortaya çıkmasından sonra özür mesajı yayınlayan  Zuckerberg  İngiltere parlamentosunun ifade çağrısını ise reddetmiş, şirket, İngiltere parlamentosunun sorularını yanıtlamak üzere üst düzey bir yöneticinin bu ülkeye gönderileceğini açıklamıştı.

Veri skandalı haberi ile gündemden düşmeyen Facebook’un değeri bu haberin ortaya çıkmasının ardından milyarlarca dolar düştü. Ancak belki de Facebook’un uğradığı en büyük zarar marka değeri oldu. Zira veri ihlali iddiaları sonucu sosyal medyada başlatılan ‘Delete Facebook’ (Facebook’u silin) kampanyası uzun süredir gündemden düşmüyor.

Söz konusu kampanyaya 2012 yılında uygulamayı Facebook’a satan  WhatsApp’ın  kurucusu Brian Acton da destek vermişti.

ELON MUSK’TAN KAMPANYAYA DESTEK  

Söz konusu kampanyaya destek veren bir başka isim de teknoloji dünyasının yakından tanıdığı bir isim olan Elon Musk. Musk, kullanıcılarından gelen çağrı üzerine şirketlerinin Facebook sayfalarını kapatma kararı alıp, bunu Twitter hesabından kamuoyu ile paylaşmıştı.

CAMBRİDGE ANALYTİCA’NIN CEO’SU GÖREVDEN ALINDI  

Sosyal medya devi Facebook’ta çok sayıda hesaba erişim sağlayarak veri ihlalinde bulunduğu öne sürülen veri analiz şirket Cambridge Analytica’nın CEO’su Nix’e  skandalın ortaya çıkmasından sonra görevden el çektirildi.

“VERİLERİ TRUMP LEHİNE KULLANDIK”  

Facebook’tan kişisel verileri izinsiz şekilde aldığı öne sürülen analiz şirketinin en tepedeki yöneticisine ait gizli çekilen görüntüler, verilerin ABD başkanlık yarışında Trump’ın lehine kullanıldığını ortaya koydu.

Anahtar Kelimeler:
Mark Zuckerbergİfade VerecekFacebook’un KurucusuVeri Skandalı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mart Ayının Hayat Pahalılığı Oranı Açıklandı
Mart Ayının Hayat Pahalılığı Oranı Açıklandı
KTAMS’IN YENİ YÖNETİMİ DENKTAŞ’A TALEPLERİNİ İLETTİ
KTAMS’IN YENİ YÖNETİMİ DENKTAŞ’A TALEPLERİNİ İLETTİ
MALİYE BAKANI SERDAR DENKTAŞ, KTOEÖS HEYETİNİ KABUL ETTİ
MALİYE BAKANI SERDAR DENKTAŞ, KTOEÖS HEYETİNİ KABUL ETTİ
TURİZM VE ÇEVRE BAKANLIĞI 23 KİŞİLİK BİR HEYETLE HESTOUREX DÜNYA SAĞLIK, SPOR VE ALTERNATİF TURİZM KONGRE VE FUARI’NA KATILACAK
TURİZM VE ÇEVRE BAKANLIĞI 23 KİŞİLİK BİR HEYETLE HESTOUREX DÜNYA SAĞLIK, SPOR VE ALTERNATİF TURİZM KONGRE VE FUARI’NA KATILACAK
DENKTAŞ DERNEĞİ İZMİR’DE ÇEŞİTLİ TEMASLARDA BULUNDU
DENKTAŞ DERNEĞİ İZMİR’DE ÇEŞİTLİ TEMASLARDA BULUNDU
Kılıçdaroğlu otostop çeken öğrencileri aracına aldı
Kılıçdaroğlu otostop çeken öğrencileri aracına aldı
Fenomen bebek büyüdü… İşte son hali…
Fenomen bebek büyüdü… İşte son hali…
AP yetklilieri, kayıp şahıslar konusunda adada temaslarda bulunuyor
AP yetklilieri, kayıp şahıslar konusunda adada temaslarda bulunuyor
Bu kadar da olmaz! Golf deliği ile ilişkiye girdi
Bu kadar da olmaz! Golf deliği ile ilişkiye girdi
Kızlarını benzin istasyonunda unuttuğunu 170 kilometre sonra fark etti
Kızlarını benzin istasyonunda unuttuğunu 170 kilometre sonra fark etti

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim