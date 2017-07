MARAŞ’IN AÇILMASI İLE KKTC EKONOMİSİNE 2 MİLYAR DOLAR GİRDİ SAĞLANACAK



Yeniden Doğuş Partisi Kapalı Maraş'ın açılması ile ilgili öneri sundu.BM özel Temsilcisi Eide’nin yaptığı açıklama her iki tarafı da idare etmeye yönelik bir açıklamadır. Eide’nin açıklamalarından da anlaşılıyor ki BM, görüşmeleri devam ettirme arzusundadır.Türk tarafı, “BM Parametreleri bitmiştir” şeklindeki açıklamasının altını doldurmak zorundadır. Bunun için ilk etapta acilen Kapalı Maraş’ı iskana açmak adeta mecburiyettir.YDP olarak gündeme getirdiğimiz Kapalı Maraş’ın iskana açılması konusunda Hükümet, inisiyatif üstelenerek bir an evvel gerekli alt yapıyı oluşturmak zorundadır.43 yıldır çürümeye terk edilmiş bu şehrin bu şekilde kalmasının kimseye bir faydası yoktur.Maraş için bizim kriterlerimiz şu şekildedir; Maraş, Vakıfların müktesap hakları baki kalmak kaydı ile Türk yönetiminde, BM Gözetiminde, Özel Statüde eski mal sahiplerinin iskanına açılmalıdır. Bunun için hak sahiplerine bir yıllık bir süre tanınmalı, bu sürenin sonunda başvuru yapılmayan gayri menkuller şeffaf bir ihale ile satılmalı ve buradan gelecek gelir, Mal Tazmin Komisyonunun bütçesine aktarılmalıdır.Maraş’ın bu şartarda İskana açılması, BM’nin kararlarına aykırı da değildir. Maraş’ın İskana açılması ile sadece tamirat için ekonomimize girecek para 2 Milyar dolardır.Sadece arazi değeri 100 Milyar dolar olan Maraş’ta tamir edilmeyi bekleyen yaklaşık 4496 Konut,3000 İşyeri, 99 Eğlence Merkezi, 25 Müze, 43 Resmi Daire, 8 Okul, 9 İbadet Yeri, 24 Sinema, 22 Banka, ve 2 Spor Tesisi bulunmaktadır.Bunun yanısıra Maraş’ta 10.000 yatak kapasitesine sahip, 45 Otel, 60 Apart Otel 380 Yarım İnşaat bulunmaktadır. Bu hali ile Maraş 1973 yılında KIbrıs Turizminden %53 pay alıyordu.YDP, Maraş konusunda çok ciddi hazırlıklar yapmıştır. Hükümet bu konuda inisiyatif üstlenmez ve Maraş’ı iskana açmaz ise YDP iktidara geldiği an ilk icraatı Maraş’ı açmak olacaktır.