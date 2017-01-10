Maraş’ı Ayağa Kaldırdı



Gazimağusa’da Maraş bölgesinde dün gece yarısı meydana gelen trafik kazası mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Maxim Gazinosu yolunda aşırı sürat yapan 22 yaşındaki Mustafa Küçüksu, direksiyon hakimiyetini kaybedince 3 araca çarparak durabildi. Kazada yaralanan Mustafa Küçüksu olay yerine çağrılan ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre kazadan yaklaşık bir saat önce tehlikeli sürüş yapan bir araç ihbarı alan polis, 1 saat boyunca tüm kentte aradığı konu aracı maraş bölgesinde yaptığı kaza sonucunda buldu.Polisten alınan bilgiye göre kaza saat 00.00 sıralarında Gazimağusa’da Baflılar olarak bilinen bölgede eski Maxim gazinosu yakınlarında meydana geldi. Yönetimindeki BH 600 plakalı mercedes marka araç ile süratli ve dikkatsiz bir şekilde seyreden 22 yaşındaki Mustafa Küçüksu, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan Mehmet Hacıoğlu’na ait MN 095 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan MN 095 plakalı araç ise önünde park halinde bulunan Yüksel Özkıraç’ın kullanımındaki HD 352 plakalı araca çarptı. Çarpışmanın etkisi ile HD 352 plakalı araç yolun ortasına, MN 095 plakalı araç yolun sol kısmına savrulurken, Mustafa Küçüksu’nun yönetimindeki BH 600 plakalı araç ise yolun sağ kısmına savrulduKaza sonrasında yaralanan BH 600 plakalı aracın sürücüsü Mustafa Küçüksu, olay yerine çağrılan ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Küçüksu’nun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.Diyalog