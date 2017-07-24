Londra merkezli insan hakları grubu “Embargoed!” mülkiyet konusunda önerilerden oluşan “Kıbrıs Mülkiyet yolu ve Siyasi Barikatlardan Kurtuluş – Bir Britanya Perspektifi” başlıklı bir rapor hazırladı.

“Embargoed!”dan yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs sorununu sona erdirmek ve gelecekte yeni çatışmaların oluşmasını engellemek için, toprak ve mülkiyet konusunda gerçekçi ve uygulanabilir bir yol haritasına ihtiyaç olduğu belirtildi.

“MARAŞ’I AÇMANIN ZAMANI GELDİ”

“Embargoed!” Başkanı Fahri Zihni, “Maraş’ı boş bırakmak yerine her iki toplumun da kullanımına açmanın artık zamanı geldi. Kapsamlı bir çözüm bulmanın imkansız olduğunu tekrar gördük, fakat Kıbrıs halkına, özellikle de haksız ambargolarla arka plana itilen Kıbrıslı Türklere barış ve refah getirmek için aşamalı bir yaklaşımı hiçbir şey engelleyemez. Önerilerimiz, Kıbrıs'taki tüm insanlar için adil, hızlı ve gerçekçi bir çözüm sunmakla birlikte aynı zamanda sağlam yasal dayanaklarla destekleniyor” ifadelerini kullandı.

Öneriler arasında şunlar yer alıyor:

“1979 Üst Düzey Anlaşması’na bağlı olarak Varoşa/Maraş hattı açılmalı ve böylelikle Evkaf da dahil olmak üzere gerçek sahiplerin toprak ve mülklerini tazmin etmesi veya kullanması sağlanmalıdır; siyasi bir çözüm öncesinde veya sonrasında tartışmalı mülklerin çözümü için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Demopoulos kararı uygulanmalıdır; mülkiyet sorununun çözümünde oluşabilecek maliyeti belirlemek için kapsamlı bir mülkiyet araştırması yapılmalıdır. (Dünya Bankası, Kıbrıs'ı yeniden birleştirmenin 20 ile 30 milyar Euro arasında maliyeti olacağını değerlendirmiştir); tartışmalı topraklarda uzun süren hukuki savaşları ve bunların yol açacağı olası silahlı çatışmaları önlemek için bireysel değil, küresel bir mülkiyet çözümü temel alınmalıdır; büyük kapsamlı zorunlu yer değiştirmeler aracılığıyla toplumsal gerilimleri körüklemekten kaçınılmalıdır.”

Açıklamada önerilerin, Kuzey Kıbrıs'taki Britanyalıların ve Britanya’daki Kıbrıslı Türk mülk sahiplerinin görüşlerinin Kıbrıs görüşmelerinde dikkate alınmaması şikayetleri üzerine hazırlandığı belirtildi.