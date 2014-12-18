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“Maraş” Konulu İki Toplumlu Sergi Ara Bölge’de Açıldı… “Ölü Bölge Sersemliği”

Maraş konulu iki toplumlu resim/şiir sergisi ara bölgedeki Goethe Enstitüsü’nde açıldı. “Ölü Bölge Sersemliği” adıyla düzenlenen sergide Ruzen Atakan ve Andros Efstatiou’nun resimleri ile Paula Closson’un şiirleri yer aldı.

“Maraş” Konulu İki Toplumlu Sergi Ara Bölge’de Açıldı… “Ölü Bölge Sersemliği”

Maraş konulu iki toplumlu resim/şiir sergisi ara bölgedeki Goethe Enstitüsü’nde açıldı. “Ölü Bölge Sersemliği” adıyla düzenlenen sergide Ruzen Atakan ve Andros Efstatiou’nun resimleri ile Paula Closson’un şiirleri yer aldı.

18 Aralık 2014 Perşembe 17:24
“Maraş” Konulu İki Toplumlu Sergi Ara Bölge’de Açıldı… “Ölü Bölge Sersemliği”
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 "Maraş" konulu iki toplumlu resim/şiir sergisi ara bölgedeki Goethe Enstitüsü’nde açıldı. “Ölü Bölge Sersemliği” adıyla düzenlenen sergide Ruzen Atakan ve Andros Efstatiou’nun resimleri ile Paula Closson’un şiirleri yer aldı.

Mağusa İnisiyatifi’ni temsilen Dr. Okan Dağlı ve Rum siyasetçi Andrulla Vasiliu tarafından açılan sergide, eski Rum Yönetimi başkanlarından Yorgo Vasiliou da hazır bulundu.

Sergi organizasyonundan yapılan açıklamaya göre, açılışta konuşan Dr. Okan Dağlı, bölünmüş ve bir kısmı kapalı olan kentin, yıllardır hem Kıbrıslı Rumlara hem de Kıbrıslı Türklere büyük acı verdiğini söyledi.

Dr. Dağlı, Maraş’ın yeniden canlanması ve kentin kendi insanları ile biraraya gelme umudunu da dile getirdi.

Kıbrıslı Rum siyasetçi Andrulla Vasiliou da, “Siyaset, insanların duygularından uzak hareket ediyor ve insani durumlara çare üretemiyor” dedi.

Sanatçılar da kısa konuşmalarında, serginin yaklaşık 6 aylık ortak çalışmanın ürünü olduğunu anlattılar.

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