Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Şubat 2017 Perşembe 20:19

“Maraş KKTC Yönetiminde İskana Açılsın”

'Maraş KKTC Yönetiminde İskana Açılsın”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Maraş’ın KKTC yönetiminde iskana açılmasını önerdi.

Arıklı, yazılı açıklamasında, Kıbrıs müzakere sürecinin artık tıkandığı ve bu şekilde yürütülen müzakerelerin olumlu bir netice vermeyeceğinin anlaşıldığını, bu kapsamda iki halk arasında güven yaratıcı önlemlere ihtiyaç duyulduğunu savundu.

GSM ve sınır kapısı açılması olayında Rumların ciddi bir adım atmadığı, bundan sonra da kolay kolay adım atmalarının beklenemeyeceğini kaydeden Arıklı, güven yaratıcı önlemlerin Türk tarafı tarafından atılmasının daha uygun olacağı ve bu yönde atılabilecek en önemli adımın ise Kapalı Maraş’ın iskana açılması olabileceğini iddia etti.

Arıklı, “Maraş’ın KKTC yönetiminde iskana açılması ve belli bir süre içerisinde müracaat eden eski mal sahiplerine iadesinin sağlanması halinde, KKTC hem çözüm sürecinde bir adım öne geçecek, hem de ekonomisine bir anda milyarlarca dolarlık bir girdi sağlayacaktır. Maraş’ın bu şekilde iskana açılması 1984 yılında Maraş ile ilgili alınmış olan BM kararına da aykırı değildir. BM, almış olduğu karara uygun olarak Maraş’ın iskana açılmasında gözetleyici rol oynayabilir” görüşlerini savundu.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rakam Zaten Çok Büyük Ama Olsun… Yok mu Artıran? Rakam Zaten Çok Büyük Ama Olsun… Yok mu Artıran?
Liderler Görüşmesinde Yaşanan Krizin Ardından Eide İle Akıncı Yaklaşık 2 Saat Görüştü Liderler Görüşmesinde Yaşanan Krizin Ardından...
MDP: “Cumhurbaşkanı Akıncı’ya Yapılan Saygısızlığı Kınıyor Ve Özür Dilenmesini Bekliyoruz” MDP: “Cumhurbaşkanı Akıncı’ya Yapılan Saygısızlığı...
ÖZGÜRGÜN: “MÜZAKERE SÜRECİNE KATKI KOYAN TÜM ULUSLARARASI GÜÇLERE KARŞI DÜPEDÜZ SAYGISIZLIK” ÖZGÜRGÜN: “MÜZAKERE SÜRECİNE KATKI KOYAN TÜM...
TKP Yeni Güçler: “süreci Kesintiye Uğratmak Değil, Aklıselimle Hareket Edip Çözüm Yolunu Zorlamalılar" TKP Yeni Güçler: “süreci Kesintiye Uğratmak...
Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti: “Anastasiadis’in Kapı Vurarak Terk Etmesi Akıncı’nın Şahsında Kıbrıs Türk Halkına Saygısızlık” Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti: “Anastasiadis’in...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Rakam Zaten Çok Büyük Ama Olsun… Yok mu...

Haberi Oku