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Maraş Bölgesinde Asfalt Yenileme Ve Kaldırım Projesi'nin İhale Sözleşmesi İmzalandı

Gazimağusa’da, Maraş bölgesinin asfalt, kaldırım ve drenaj altyapısını baştan sona yenileneceği Maraş Bölgesi Asfalt Yenileme ve Kaldırım Yapımı Projesi’nin ihale sözleşmesi bugün belediyede düzenlenen törenle imzalandı.  

Maraş Bölgesinde Asfalt Yenileme Ve Kaldırım Projesi'nin İhale Sözleşmesi İmzalandı

Gazimağusa’da, Maraş bölgesinin asfalt, kaldırım ve drenaj altyapısını baştan sona yenileneceği Maraş Bölgesi Asfalt Yenileme ve Kaldırım Yapımı Projesi’nin ihale sözleşmesi bugün belediyede düzenlenen törenle imzalandı.  

16 Nisan 2018 Pazartesi 15:17
Maraş Bölgesinde Asfalt Yenileme Ve Kaldırım Projesi'nin İhale Sözleşmesi İmzalandı
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Gazimağusa Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ihale sözleşmesine Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ile ihaleyi kazanan Sercem Asfalt Ltd. Direktörü Cemal Bulutoğluları imza koydu. 

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, imza töreninde yaptığı konuşmada,  projenin;  kaldırım çalışmaları, yağmur suyu drenaj çalışmaları, yolların gerçek ölçülerinde genişletilmesi, 6 kilometrelik asfalt dökülmesi, 6.5 kilometre kaldırım inşası çalışmalarını içerdiğini açıkladı.

Projenin 270 takvim gününde tamamlanmasının hedeflendiğini ifade eden Arter, 4 milyon 631 bin TL’lik maliyetli projenin 3 milyonluk kısmının TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve İşbirliği Ofisi tarafından, geri kalanının da belediyenin öz kaynaklarından karşılanacağını belirtti. 

Sercem Asfalt Ltd. Direktörü Cemal Bulutoğluları ise, Gazimağusa Belediyesi’nin büyük bir ihalesini kazandıklarını, şirket olarak uzun yıllar birçok şehre damgalarını vurduklarını, çok sayıda yol çalışması yaptıklarını ifade ederek, Başkan İsmail Arter’i mahcup etmeyeceklerini ve Maraş projesini en güzel şekilde yapacaklarını ifade etti.

Son Güncelleme: 16.04.2018 18:42
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