Manisoy CTP Alayköy Ocak Örgütü’nde Proje Tanıtım Etkinliği Düzenledi!

Alayköy Belediye Başkanı ve Belediye Başkan adayı Hulusi Manisoy, Belediye Meclis üyesi adaylarıyla birlikte, CTP Alayköy Ocak Örgütü’nde proje tanıtım etkinliği düzenledi.



CTP’den yapılan açıklamaya göre dün akşam gerçekleştirilen etkinliğe Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, bakanlar, milletvekilleri, Gençlik Örgütü yöneticileri ve çok sayıda Alayköy ve Yılmazköylü katıldı.





Etkinlikte konuşan Başbakan Tufan Erhürman, Alayköy’de 12 yıldan beridir sürdürülen kaliteli belediye hizmetlerinin önümüzdeki 4 yılda da sürdürülebilmesi açısından Hulusi Manisoy’un yeniden seçilmesi gerektiğini belirtti.Alayköy Belediye Başkanı Hulusi Manisoy da, belediyeyi borç batağı içerisinde devraldıklarını ancak 12 yıllık süreçte Alayköy’ün Avrupa standartlarında belediyecilik anlayışıyla yeniden yükselişe geçtiğini söyledi.