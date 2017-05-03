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Bir Garip “Kaza”!

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03 Mayıs 2017 Çarşamba 11:41

Mamedova Teminata Bağlandı

Mamedova Teminata Bağlandı
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 Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa - Girne Anayolu 10-11 km’leri arasında meydana gelen ölümlü trafik kazası ile ilgili olarak hatalı görülen araç sürücüsü Dilnaz Mamedova teminata bağlanmak üzere dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis çavuşu Hatice Zeybek olayla ilgili bulguları aktardı. Zeybek huzurda bulunan zanlı Dilnaz Mamedova’nın 27 Nisan tarihinde saat 23.50 sıralarında yönetimindeki ED 760 plakalı salon araç ile Girne istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptıktan sonra yolun soluna doğru savrularak akasya ağaçlarına çarpıp tarla içerisinde durduğunu söyledi. Polis kaza sonucu yaralanan ve araçta yolcu olarak bulunan İbrahim Atar’ın yaşamını yitirdiğini diğer yolcular
Feray Okuçlu, Umut Şanverdi ve Hüseyin Doğan’ın ise hastane de yapılan tedavilerinin ardından normal servislerde tutulduklarını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ilerde görüşülecek davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi, 8 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 50’şer bin TL kefalet senedi imzalamaları koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.
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Mamedova Teminata Bağlandı
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