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26 Temmuz 2017 Çarşamba 15:22

Mallıdağ Ve Arıdamı Köyü Arasında Yangın Çıktı

Mallıdağ ile Arıdamı köyü arasında bulunan arazide yangın çıktı. Çıkan yangında ilk tespitlere göre 20 hektarlık arazi içerisinde bulunan maki bitki örtüsü, yabani zeytin ağaçları, çalılık alan ve küçük selvi ağaçları yandı.

Mallıdağ Ve Arıdamı Köyü Arasında Yangın Çıktı
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İLK TESPİTLERE GÖRE 20 HEKTARLIK ARAZİ İÇİNDE BULUNAN AĞAÇLAR YANDI

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

 Mallıdağ ile Arıdamı köyü arasında bulunan arazide yangın çıktı. Çıkan yangında ilk tespitlere göre 20 hektarlık arazi içerisinde bulunan maki bitki örtüsü, yabani zeytin ağaçları, çalılık alan ve küçük selvi ağaçları yandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 12.50 sıralarında başlayan ve çıkış sebebi henüz tespit edilemeyen yangına polis, itfaiye, orman dairesi, sivil savunma ekipleri ile bölge halkı ve çevre belediyelerine ait araçlar ile müdahale edildi.

Yangın alanında soğutma çalışmaları devam ederken, iş makinaları ile de  yer yer emniyet şeritleri açıldığı bildirildi.

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