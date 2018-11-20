Maliye Bakanlığı’nda Kamuda Yetkili 3 Sendika İle “uzlaşı Masası” Oluşturuldu... Denktaş: “emeklilerden Kesinti Yapılacağı Ve Bayramlıkların Kesileceği Konusunda Herhangi Bir Çalışma Yok”

Lefkoşa, 20 Kasım 18 : Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bu sabah, kamuda yetkili üç sendika ile bir araya gelerek, “uzlaşı masası” oluşturdu.

“Uzlaşı masası”nda etrafında, KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu yanında üç sendikanın genel sekreterleri ile Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli de yer aldı.

Maliye Bakanlığı toplantı salonunda saat 10.00’da sendikalar ile yapılan toplantıda; vergi düzenlemesi yapılarak alt baremlerin net gelirinin artırılması, sınav geçme notunun tüm kesimlere 50 olarak uygulanması, mahkemelerin personel eksikliğinin giderilmesi için Maliye Bakanlığı’na ulaşmış olan taleplerin yerine getirilmesi ve Hayat Pahalılığı kesintisinin koalisyon ortaklarının bulunduğu bir toplantıda sendikalarla birlikte yeniden ele alınması konularında mutabakata varıldı.

DENKTAŞ

Maliye Bakanı Serdar Denktaş toplantıda yaptığı açıklamada, sendikalara, kamuoyunda dedikodu olarak çok yaygın olarak dolaşan, emeklilerden kesinti yapılacağı ve bayramlıkların kesileceği konusunda herhangi bir çalışma olmadığını ve bu dedikoduların maksatlı çıkarılan dedikodular olduğuna inandığını ifade etti.

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