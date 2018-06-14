Maliye Bakanı Denktaş, Maliye Bakanlığı Personeli Ve Müdürleri İle Bayramlaştı





Lefkoşa, 14 Haziran 18 : Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Ramazan Bayramı dolayısı ile Maliye bakanlığı personeli ve müdürleri ile bayramlaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bayramların; birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının gelişmesine vesile olduğunu ifade eden Denktaş, Ramazan bayramının kırgınlık ve küskünlüğün ortadan kaldığı, hoşgörü ve güzel günlere vesile olmasını diledi.Makamda gerçekleşen bayramlaşma merasimine bürokratlar ve bakanlık personeli iştirak etti.(AK/HÖ)