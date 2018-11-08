Maliye Bakanı Denktaş, Ktams, Kamu-sen, Hemşireler Ve Ebeler Sendikası Yönetimleriyle Bir Araya Geldi

YÜKSEK HEMŞİRE KADRO SAYISININ ARTIRILMASI GÖRÜŞÜLDÜ

Lefkoşa, 8 Kasım 18 (.): Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN), Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası yönetimi ile bir araya geldi.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre bugün öğleden sonra bakanlıkta gerçekleşen görüşmede, KTAMS’ı Genel Başkan Güven Bengihan, KAMU-SEN’i Genel Sekreter Özgür Kıdrışlıoğlu, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası’nı ise Genel Başkan Ali Özgöçmen temsil etti.

Görüşmede, Kamu Sağlık Çalışanları Yasası kapsamında olan 3. Derece Yüksek Hemşire kadro sayısının artırılması talebi dile getirildi.

Mevcut hastane ve sağlık ocaklarında hemşire yetersizliğini hatırlatan sendika temsilcileri, yeni açılacak ve hayati önem taşıyan servislerin birimlerinin güçlendirilmesi içinde hemşire eksikliğinin biran evvel giderilmesinin elzem olduğuna dikkati çekti.

Sendika temsilcileri, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın sağlığa verdiği değer ve hemşire eksikliğinin giderilmesi için vermiş olduğu talimatların önemine de dikkat çekilerek, bu olumlu davranışı bir adım daha ileriye götürmek adına yapılan son sınavda kadro sayısını artırmayı talep ederek gözle görülen hemşire eksikliğinde, büyük oranda açığı kapatma uğraşını verdiklerini söyledi.

DENKTAŞ

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, sağlık sektörünün ihtiyaçları ve yetkili sendikaların beklentilerini daima önemsediklerini ve gerekli kararların imkânlar doğrultusunda alınacağını belirtti.

(GÖZ/GÜL) FOTOĞRAFLI

