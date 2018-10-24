Maliye Bakanı Denktaş, Kıbrıs Türk Hemşireler Ve Ebeler Sendikası’nı Kabul Etti



Lefkoşa, 24 Ekim 18 : Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası’nı kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bugün bakanlıkta gerçekleşen görüşmede, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası başkanı Ali Özgöçmen, hemşire eksikliği ile ilgili açılan son münhallare rağmen mevcut hastane ve sağlık ocaklarındaki hemşire yetersizliğine işaret etti.

Yeni açılacak hastane ve birimlerle bu eksikliğin artacağını da öngördüklerini dile getiren Özgöçmen, bu konuda sendikanın yapmış olduğu çalışmaları Bakan Denktaş’a aktararak taleplerini açıkladı.

DENKTAŞ

Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise, sağlığa verdiği öneme dikkat çekti, imkânlar ölçüsünde çalışmaların yapıldığını ve yapılmaya da devam edeceği belirtti.

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