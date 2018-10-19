Maliye Bakanı Denktaş, Kıbrıs Türk Esnaf Ve ZanaatkÂrlar Odasını Kabul Etti

Lefkoşa, 19 Ekim 18 : Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası’nı (KTEZO) kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Başkanı Mahmut Kamber, Maliye Bakanı Denktaş’a ülke genelinde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Esnafın ihtiyaçları ile ilgili sıkıntıları da dile getirdi.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası olarak eğitimlere devam ettiklerine dikkati çeken Kamber, öğrencilerin sayısında da artış yaşandığını söyledi. Kamber, bu artışı, mesleki ve ara eleman açığının giderilmesi ile yerel istihdamın desteklenmesi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirdiklerini kaydetti.

Zeytin Üretim Kooperatifini de hayata geçirdiklerini hatırlatan Kamber, markanın belirlendiğini, zeytinyağı üretiminin başladığını, Kasım ya da Aralık ayı gibi piyasaya çıkacağını ve yaklaşık altı yüz noktaya da ulaşabilecek bir kapasite ile üreticilerin de desteklendiğini müjdeledi.

Kamber ayrıca, odanın yasa tasarısının da Meclis komitesinde görüşülüyor olmasının memnuniyet verici olduğunu ancak bir takım sıkıntıların çözümünün ivediliği noktasında Maliye Bakanı olarak Serdar Denktaş’ın desteğini talep ettiklerini kaydetti.

DENKTAŞ

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası yönetimi ile sık sık istişare içerisinde olduklarını dile getiren Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise, esnaf, zanaatkâr ve ülke insanının talep ve beklentilerinin karşılanması noktasında yapılacak çalışmalara daima destek vermeye hazır olduklarını, istişarenin ayrıca bilgilerin güncellenmesi acından da elzem olduğunu kaydetti.

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