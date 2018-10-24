Maliye Bakanı Denktaş, Güç-sen Heyetini Kabul Etti



Lefkoşa, 24 Ekim 18 : Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen) heyetini kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Güç-Sen Başkanı Derviş Dağman ziyarette, sendika olarak çalışanlarının sağlıklarını öncelikli kıldıklarını belirterek, sağlıksız koşulda çalışmanın yaratacağı tehlikelere dikkati çekti.

Dağman, Gazimağusa Serbest Liman içerisinde bulunan Gümrük Dairesi önüne yapılmak istenen Çimento Dolum Tesisi’nin liman çalışanlarının sağlıkları başta olmak üzere çalışma koşullarını ciddi anlamda tehlikeye sokacağını dile getirdi. Ayrıca bu durumdan Mağusa halkının da etkileneceğini belirterek, konu hakkında önlem alınmasını istedi.

Dağman, konuyu Cumhurbaşkanı ve Başbakan olmak üzere birçok yetkili bakanın da bilgisine getirmek üzere randevu talebinde bulunduklarını açıkladı.

DENKTAŞ

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, ise konuyu yakından takip edeceklerini söyledi.

(AK/HÖ)

