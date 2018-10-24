Maliye Bakanı Denktaş, Gaü Denizcilik Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Yercan’ı Kabul Etti

Lefkoşa, 24 Ekim 18 : Maliye Bakanı Serdar Denktaş, GAÜ Denizcilik Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Funda Yercan’ı kabul etti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bugün bakanlıkta gerçekleşen görüşmede, GAÜ Denizcilik Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Yercan, Maliye Bakanı Denktaş’a senatonun onayladığı ve açılması planlanan Gemi İnşaat ve Denizcilik Fakültesi, Gemi İnşaat, Gemi ve Yat Tasarımı, ayrıca Denizcilik İşletmeleri Bölümleri hakkında bilgi verdi.Ayrıca Kruvaziyer...



Lefkoşa, 24 Ekim 18 : Maliye Bakanı Serdar Denktaş, GAÜ Denizcilik Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Funda Yercan’ı kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bugün bakanlıkta gerçekleşen görüşmede, GAÜ Denizcilik Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Yercan, Maliye Bakanı Denktaş’a senatonun onayladığı ve açılması planlanan Gemi İnşaat ve Denizcilik Fakültesi, Gemi İnşaat, Gemi ve Yat Tasarımı, ayrıca Denizcilik İşletmeleri Bölümleri hakkında bilgi verdi.

Ayrıca Kruvaziyer Turizmi’nin gelişmesi ile ilgili yapılacak projeler ve alt yapı konularını aktardı.

DENKTAŞ

Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise yüksek eğitim kurumlarında çağın ihtiyaçlarını karşılayacak gelişmelerinin olmasının sevindirici olduğunu kaydetti.

Ziyaret sonunda, GAÜ Denizcilik Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Funda Yercan, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’a anı plaketi takdim etti.

(AK/HÖ) FOTOĞRAFLI

