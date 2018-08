Maliye Bakanı Denktaş, Casino İşletmecileri Birliği Heyeti İle Bir Araya Geldi

Lefkoşa, 16 Ağustos 18 : Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Casino İşletmecileri Birliği heyeti ile bir araya geldi.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Bakanlık Müsteşarı Özdemir Kalkanlı da hazır bulundu.

DENKTAŞ: “ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ”

Maliye Bakanı Serdar Denktaş burada yaptığı konuşmada hükümetin yalnızca casinolarda değil, her sektörde ekonomik tedbirler aldığına dikkati çekerken, en başta da kendilerinden (Cumhurbaşkanı, Bakanlar ve Milletvekilleri) başladığını söyledi.

Hükümetin döviz krizi karşısında aldığı tedbirlere işaret ederek “Zor bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla bir takım geçici tedbirler almak zorundaydık” diyen Maliye Bakanı Denktaş bu dönemde özverili olmak gerektiğini belirtti.

ARKIN: “DÖVİZİN YÜKSELİŞİNDEN HER KESİM OLDUĞU KADAR, CASİNO İŞLETMELERİ DE ETKİLENİYOR”

Birlik Başkanı Ahmet Arkın ise, sektörle ilgili bilgiler verirken, hükümetin döviz krizi karşısında aldığı tedbirler içerisinde; “Casino ve bet ofislerde 6 aylık süre için ilave vergi alması” konusundaki kararını değerlendirdi.

Ödemeleri döviz üzerinden yaptıklarına dikkati çeken Arkın, dövizin yükselişinden her kesimin olduğu kadar, casino işletmelerinin de etkilendiğini sözlerine ekledi.

