Maliye Bakanlığı’ndan Lösemili Çocuklar kampanyasına destek

Mardo Dondurmalarının Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına başlattığı kampanyaya bir destek de Maliye Bakanı Serdar Denktaş ve bakanlık çalışanlarından geldi.

Mardo Dondurmaları, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına 22 Nisan’da başlattığı “30 bin top dondurma” projesiyle lösemili çocuklara umut olmayı hedefliyor.



30 bin top dondurma hedefi ile yola çıkan Mardo, satışlardan elde edilecek geliri, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışlayacak.Demokrat Parti Genel Başkanı Maliye Bakanı Serdar Denktaş’a bugünkü etkinlikte, partisinin Lefkoşa Türk Belediyesi başkan adayı Gencay Eroğlu ve bakanlık çalışanları da eşlik etti. Denktaş ve Eroğlu, bakanlık bahçesine park eden dondurma aracından, dondurma satın alarak kampanyaya destek oldu.