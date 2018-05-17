Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102091
ALTIN
184.622
DOLAR
4.4522
STERLİN
6.0188
EURO
5.2513
Kardeşini bıçakladı
KARDEŞİNİ BIÇAKLADI
Güzelyurt’ta hırsızlık
GÜZELYURT’TA HIRSIZLIK
Akü hırsızlığı
AKÜ HIRSIZLIĞI
Geri adım!
GERİ ADIM!
banner256
Flaş Haber
Kardeşini bıçakladı
Kapat

Maliye Bakanlığı’ndan Lösemili Çocuklar kampanyasına destek

Mardo Dondurmalarının Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına başlattığı kampanyaya bir destek de Maliye Bakanı Serdar Denktaş ve bakanlık çalışanlarından geldi.

Maliye Bakanlığı’ndan Lösemili Çocuklar kampanyasına destek

Mardo Dondurmalarının Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına başlattığı kampanyaya bir destek de Maliye Bakanı Serdar Denktaş ve bakanlık çalışanlarından geldi.

17 Mayıs 2018 Perşembe 13:58
Maliye Bakanlığı’ndan Lösemili Çocuklar kampanyasına destek

Mardo Dondurmalarının Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına başlattığı kampanyaya bir destek de Maliye Bakanı Serdar Denktaş ve bakanlık çalışanlarından geldi.
Mardo Dondurmaları, Kemal Saraçoğlu  Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına  22 Nisan’da başlattığı “30 bin top dondurma” projesiyle lösemili çocuklara umut olmayı hedefliyor.

banner277
30 bin top dondurma hedefi ile yola çıkan Mardo, satışlardan elde edilecek geliri, Kemal Saraçoğlu  Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışlayacak.
Demokrat Parti Genel Başkanı Maliye Bakanı Serdar Denktaş’a bugünkü etkinlikte, partisinin Lefkoşa Türk Belediyesi başkan adayı Gencay Eroğlu ve bakanlık çalışanları da eşlik etti. Denktaş ve Eroğlu, bakanlık bahçesine park eden dondurma aracından, dondurma satın alarak kampanyaya destek oldu.
 

Son Güncelleme: 17.05.2018 17:03
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“kozanın Mucizesi” Sergisi 22 Mayıs’ta Açılıyor
“kozanın Mucizesi” Sergisi 22 Mayıs’ta Açılıyor
Ktso “bilinçaltına Satış Nöro Marketing Eğitimi” Düzenledi
Ktso “bilinçaltına Satış Nöro Marketing Eğitimi” Düzenledi
“kuzey Kıbrıs-akdeniz’in İncisi” Fotoğraf Sergisi Bakü’de Açıldı
“kuzey Kıbrıs-akdeniz’in İncisi” Fotoğraf Sergisi Bakü’de Açıldı
Akıncı İit Zirvesine Katılıyor... Cumhurbaşkanı Yarın Ercan’da Basın Toplantısı Yapacak
Akıncı İit Zirvesine Katılıyor... Cumhurbaşkanı Yarın Ercan’da Basın Toplantısı Yapacak
Yiğiter, mülteci hakları konusunda açıklama yaptı
Yiğiter, mülteci hakları konusunda açıklama yaptı
CTP’nin Güzelyurt Belediye Başkan adayı Bican hedeflerini anlattı
CTP’nin Güzelyurt Belediye Başkan adayı Bican hedeflerini anlattı
EURHODIP’in Genel Kurulu Final Üniversitesi’nin ev sahipliğinde yapıldı
EURHODIP’in Genel Kurulu Final Üniversitesi’nin ev sahipliğinde yapıldı
Dışişleri Bakanı Özersay İstanbul’a gidiyor
Dışişleri Bakanı Özersay İstanbul’a gidiyor
KKTC’de orman yangınları...
KKTC’de orman yangınları...
Çağdaş Müzik Derneği “KKTC I.Uluslararası Türk Müziği Festivali” düzenliyor
Çağdaş Müzik Derneği “KKTC I.Uluslararası Türk Müziği Festivali” düzenliyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim