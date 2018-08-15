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Maliye Bakanlığı İle KTAMS Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı!

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ DEVLETTE SÖZLEŞMELİ ÇALIŞAN, TURİST REHBERLERİNİ VE AV KORUMA GÖREVLİLERİNİ İŞ GÜVENCESİNE KAVUŞTURMAYI AMAÇLIYOR

Maliye Bakanlığı İle KTAMS Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı!

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ DEVLETTE SÖZLEŞMELİ ÇALIŞAN, TURİST REHBERLERİNİ VE AV KORUMA GÖREVLİLERİNİ İŞ GÜVENCESİNE KAVUŞTURMAYI AMAÇLIYOR

15 Ağustos 2018 Çarşamba 11:26
Maliye Bakanlığı İle KTAMS Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı!

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ DEVLETTE SÖZLEŞMELİ ÇALIŞAN, TURİST REHBERLERİNİ VE AV KORUMA GÖREVLİLERİNİ İŞ GÜVENCESİNE KAVUŞTURMAYI AMAÇLIYOR
 Maliye Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) arasında, devlette sözleşmeli çalışan, turist rehberlerini ve av koruma görevlilerini iş güvencesine kavuşturmayı amaçlayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Toplu iş Sözleşmesine, Maliye Bakanı Serdar Denktaş ve KTAMS Başkanı Güven Bengihan imza koydu. İmza sırasında Bakanlık Genel Koordinatörü Çelebi Ilık ve Bakanlık Müdürü Elif Pekri de hazır bulundu. 
Maliye Bakanlığında gerçekleşen imza töreninde konuşan Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bugün imzalayacakları sözleşmeyle, devlette çalışan turizm rehberleri, turizm ofisi çalışanları ve av koruma görevlilerinin belli bir iş güvencesine kavuşacağını belirtti.
“Güvenceye kavuştum artık çalışmasam da olur gibi bir düşünceyle hareket eden de olursa onları da sendikayla birlikte durduracağız” diyen Denktaş, bu kişilerin sözleşmenin ardından daha motive olmuş şekilde çalışacağına inandığını söyledi.
BENGİHAN
KTAMS Başkanı Güven Bengihan da, bugün imzalayacakları toplu iş sözleşmesinin örgütlü mücadele noktasında bir ilk olduğunu belirterek, bu imzayla müze ve ören yerlerinde çalışan rehber ve diğer personelle av korucularının bundan sonraki çalışma hayatıyla ilgili özlük hakları ve görevlerinin güvence altına alınacağını kaydetti.
KTAMS’ın hiçbir zaman görevini suiistimal eden, yasalara aykırı davranan birini savunmadığına işaret eden Bengihan, bu sözleşmenin kamuda görevini ifa eden insanların çalışma hayatlarında daha başarılı olabilmelerinin önünü açacağına, çalışma huzuru ve motivasyon sağlayacağına inandığını belirtti.
Bengihan, hükümet adına Maliye Bakanlığı’na teşekkür etti.
 


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Son Güncelleme: 15.08.2018 14:40
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