MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇESİ GÖRÜŞÜLÜYOR

MECLİS GENEL KURULU BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNİ BUGÜN TAMAMLIYOR (2)

MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇESİ GÖRÜŞÜLÜYOR

TATAR: “MALİYE BAKANLIĞI VE BÜTÇE DAİRESİ KİLİT DURUMDA. MALİYE BAKANININ DİRAYETLİ DURMASI ÖNEMLİ”

Genel Kurulda bugün ilk önce okutulup onaya sunacaklara yer verildi.

Buna göre, Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı’nın, AKPA toplantısına CTP milletvekili Armağan Candan ile UBP milletvekili Hamza Ersan Saner’in görevlendirmesine ilişkin kararı okundu. Karar oybirliğiyle kabul edildi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanının, Avrupa Parlamentosu’nda sürekli heyet olarak UBP milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, CTP milletvekili Fikri Toros ve HP milletvekili Erek Çağatay’ın görevlendirilmesiyle ilgili kararı da oybirliğiyle kabul edildi.

Onaya sunuşların ardından Maliye Bakanlığı’nın bütçesi üzerindeki görüşmeye geçildi.

TATAR

İlk sözü UBP milletvekili Ersin Tatar aldı.

Tatar, bütçede en fazla payı personel giderleri ile cari giderlerin oluşturduğunu kaydederek, en büyük sorunun yatırımlara kaynak aktarma noktasında yaşandığını söyledi.

Maliye Bakanlığı’nın mali disiplinin korunmasında önemli bir rolü olduğunu kaydeden Tatar, “Maliye Bakanı her önüne geleni onaylarsa bütçe disiplini bozulur. O nedenle hem Maliye Bakanlığı hem Bütçe Dairesi kilit durumda. Maliye Bakanının dirayetli durması önemli” dedi.

120 milyon TL’lik ek mesai ücreti olduğuna değinen, “Bunların aşağıya çekilmesi önemli. Söylemekle olmak. İcraat şart” şeklinde konuşan Tatar, ek mesai ödeneklerinin 50-60 milyon TL olması gerektiğini söyledi.

Tatar, Maliye Bakanlığı döneminde ek mesai ödeneklerini hafta içinde 1’e 1, hafta sonunda 1’e 1,5 olarak düzenlendiğini anımsattı, kendisine bunun için tepki de gösterildiğini hatırlattı.

Bu alandaki yasal düzenlemelerin süratlendirilmesi gerektiğini kaydeden Tatar, geciken ekonomik reformlar olduğunu belirterek, “Zamanında alınan tedbirlerle cesaretli adımlarla bütçenin önü açılır” dedi.

2009’da, Maliye Bakanlığı olduğu dönemde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olan Şerife Ünverdi’nin önemli icraatlar gerçekleştirdiğini kaydeden Tatar, şimdi Ünverdi’nin adının üzücü şekilde gündeme getirildiğini söyledi.

Sosyal Sigortalar’ın yükünün azaltılması için Ünverdi’nin ekonomik reformlarda öngörülenleri yerine getirmek için cesur adımlar attığını belirten Tatar, “O dönemde en büyük reformlar Çalışma ve Güvenlik Bakanlığı’nda oldu. Ünverdi ve ekibini kutlarım. Böyle bir insan hakkında, şu kadar hükümet, şu kadar bakan, şu kadar zaman geçtikten sonra dosya getiriliyor. Madem bu kadar ciddi bir durum vardı, 8 senedir neredeydiniz, neyi beklediniz?” şeklinde konuştu.

GENEL KURULDA SESLER YÜKSELDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’in yerinden, “Bu eleştiri değil, gocunmadır” demesiyle Genel Kurul’da gerginlik tırmandı, Tatar da UBP kanadı da Çeler’e ses yükseltti.

Tatar, konuşmasının devamında bütçedeki ana kalemlerle ilgili değerlendirme yaptı.

Ersin Tatar, belediyeler konusunda da konuşarak, “Buralardan para akışı yüzde 6’lardan yüzde 9.25’lere yükseldi. Yani hem pay hem gelirler arttı. Bunlar az paralar değil. Belediyelerin denetlenmesi, kaynakların iyi yönetilmesi gerek. Devlet de yerel yönetimlere cömert davranıyor” dedi.

Tatar, bankacılık konusuna da değinerek, 25 senedir yenilenemeyen Bankacılık Yasası’nın geçtiğimiz hükümet döneminde yenilenerek, geçirildiğini söyledi.

Finans kuruluşlarının denetim altına alınması ve suç gelirlerinin aklanması konusunda düzenlemelerin gündeme getirilmesi gerektiğini ifade eden Tatar, “Dünya kara para konusuna duyarlı. Bizde olduğunu düşünmüyorum. Kuşkulu, şüpheli durumlar bankalar tarafından ilgili yerlere bildiriliyor” dedi.

Ersin Tatar, Merkez Bankası’nın sistemin patronu olduğunu ifade ederek, buradaki çalışmaların kendilerini memnun ettiğini belirtti.

Genel Sağlık Sigortası konusundaki çalışmaların hızlandırılması gerektiğini kaydeden, bunun da bir gelir olacağını belirten Ersin Tatar, bet sektörünün yakından takip edilmesi gerektiğini de söyledi.

Tatar, “Buralar da mercek altına alınmalı. Buraları ne kadar ciddi takip edilirse bet ofisler azalır ve devlet de payını alır” şeklinde konuştu.

KKTC maliyesinin iyi yönetildiğini belirten Tatar, “Mali disiplin, ekonominin kayıt altına alınması ve ekonomik büyüme, gelirlerin artışında önemli oldu” dedi.

Tatar, kredi kartı kullanımı konusundaki verilerin kayıt altına alınmasının önemli olduğunu söyleyerek, kendi dönemlerinde bu alanda yapılan düzenlemelere işaret etti.