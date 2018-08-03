banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95500
ALTIN
199.172
DOLAR
5.0754
STERLİN
6.6143
EURO
5.8838
Teminatla serbest bırakıldı
TEMİNATLA SERBEST BIRAKILDI
Gardiyan 5 kez daha mazot çalmış
GARDİYAN 5 KEZ DAHA MAZOT...
Tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Tutuklu yargılanacak
TUTUKLU YARGILANACAK
banner282

Maliye Bakanı Serdar Denktaş: “Yasa Dışı Casino İzni Haberleri Asılsız”

“İPTAL EDİLEN BİR İZİN, YATIRIMA FİİLEN BAŞLAMIŞ BİR BAŞKA YEREL YATIRIMCIYA KULLANDIRILDI VE HER ŞEY YASAL”

Maliye Bakanı Serdar Denktaş: “Yasa Dışı Casino İzni Haberleri Asılsız”

“İPTAL EDİLEN BİR İZİN, YATIRIMA FİİLEN BAŞLAMIŞ BİR BAŞKA YEREL YATIRIMCIYA KULLANDIRILDI VE HER ŞEY YASAL”

03 Ağustos 2018 Cuma 14:03
Maliye Bakanı Serdar Denktaş: “Yasa Dışı Casino İzni Haberleri Asılsız”


“İPTAL EDİLEN BİR İZİN, YATIRIMA FİİLEN BAŞLAMIŞ BİR BAŞKA YEREL YATIRIMCIYA KULLANDIRILDI VE HER ŞEY YASAL”
Maliye Bakanı Serdar Denktaş, on birkaç gündür basın “yasa dışı Casino izni” manşetleri ile yer alan haberin gerçekleri yansıtmadığını, yıllarca bekledikten sonra iptal edilen bir iznin, yatırıma fiilen başlamış bir başka yerel yatırımcıya kullandırıldığını ve her şeyin yasal olduğunu açıkladı.
Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Denktaş şöyle dedi:
“Basınımızın tek taraflı dinledikleri konuları “doğru” olarak kabul ederek kamuoyuna yansıtmak en hafif ifade ile basın etiğine uygun düşmemektedir. Hele bu gerçek dışı haberi, muhalefet partilerinin sırf hükümeti yıpratmak adına kullanması, ilgili birimleri aramadan, çıkan haberin doğrululuğunu araştırmadan açıklama yapması tam bir aymazlıktır.
Yıllarca bekledikten sonra iptal edilen bir izin, yatırıma fiilen başlamış bir başka yerel yatırımcımıza kullandırılmıştır ve her şeyi ile yasaldır. Olayları tek taraflı dinleyerek, sırf hükümete çamur atmak için haber yapmak, dahası ‘asılsız haber’ yapmak, basın özgürlüğü kisvesi arkasına saklanarak atlatılacak bir mesele değildir.
Gerek muhalefet partilerinin, gerekse basınımızın, herhangi bir konuyu bu şekilde ele almadan önce her türlü araştırmayı yapmaları gerektiğini hatırlatmak isterim.”
 

banner288
Son Güncelleme: 03.08.2018 17:15
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maliye Bakanı Denktaş, Lefkoşa Sanayi Bölgesi Gümrük Dairesini Ziyaret Etti!
Maliye Bakanı Denktaş, Lefkoşa Sanayi Bölgesi Gümrük Dairesini Ziyaret Etti!
60 Yaşındaki Mehmeteminoğulları Aniden Rahatsızlanarak Vefat Etti
60 Yaşındaki Mehmeteminoğulları Aniden Rahatsızlanarak Vefat Etti
Mehmetçik Belediyesi, Üzüm Festivali’nde Gıda Güvenliğinin Sağlanması İçin Önlemler Alındığını Açıkladı
Mehmetçik Belediyesi, Üzüm Festivali’nde Gıda Güvenliğinin Sağlanması İçin Önlemler Alındığını Açıkladı
3. Aksa Fotofest 2018 Fotoğraf Yarışması’nda Ödül Kazananlar Açıklandı!
3. Aksa Fotofest 2018 Fotoğraf Yarışması’nda Ödül Kazananlar Açıklandı!
Akıncı Muhtarlar Birliği’ni Kabul Etti!
Akıncı Muhtarlar Birliği’ni Kabul Etti!
Kamu-Sen Tüp Gaz Zammının Geri Alınmasnı Talep Etti!
Kamu-Sen Tüp Gaz Zammının Geri Alınmasnı Talep Etti!
KTİMB Eylem Gündemiyle Toplandı…
KTİMB Eylem Gündemiyle Toplandı…
Sağlık Bakanlığı Hasta Refakatçileri Programı Açacak!
Sağlık Bakanlığı Hasta Refakatçileri Programı Açacak!
Akıncı, Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkan Yardımcısı Dr. Savaşan Ve Beraberindeki Heyeti Kabul Etti
Akıncı, Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkan Yardımcısı Dr. Savaşan Ve Beraberindeki Heyeti Kabul Etti
Özgürgün, Hükümeti İş Bilmezlikle Suçladı!
Özgürgün, Hükümeti İş Bilmezlikle Suçladı!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim