Maliye Bakanı Serdar Denktaş: “Yasa Dışı Casino İzni Haberleri Asılsız”

“İPTAL EDİLEN BİR İZİN, YATIRIMA FİİLEN BAŞLAMIŞ BİR BAŞKA YEREL YATIRIMCIYA KULLANDIRILDI VE HER ŞEY YASAL”

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, on birkaç gündür basın “yasa dışı Casino izni” manşetleri ile yer alan haberin gerçekleri yansıtmadığını, yıllarca bekledikten sonra iptal edilen bir iznin, yatırıma fiilen başlamış bir başka yerel yatırımcıya kullandırıldığını ve her şeyin yasal olduğunu açıkladı.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Denktaş şöyle dedi:

“Basınımızın tek taraflı dinledikleri konuları “doğru” olarak kabul ederek kamuoyuna yansıtmak en hafif ifade ile basın etiğine uygun düşmemektedir. Hele bu gerçek dışı haberi, muhalefet partilerinin sırf hükümeti yıpratmak adına kullanması, ilgili birimleri aramadan, çıkan haberin doğrululuğunu araştırmadan açıklama yapması tam bir aymazlıktır.

Yıllarca bekledikten sonra iptal edilen bir izin, yatırıma fiilen başlamış bir başka yerel yatırımcımıza kullandırılmıştır ve her şeyi ile yasaldır. Olayları tek taraflı dinleyerek, sırf hükümete çamur atmak için haber yapmak, dahası ‘asılsız haber’ yapmak, basın özgürlüğü kisvesi arkasına saklanarak atlatılacak bir mesele değildir.

Gerek muhalefet partilerinin, gerekse basınımızın, herhangi bir konuyu bu şekilde ele almadan önce her türlü araştırmayı yapmaları gerektiğini hatırlatmak isterim.”