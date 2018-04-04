MALİYE BAKANI SERDAR DENKTAŞ, KTOEÖS HEYETİNİ KABUL ETTİ

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Selma Eylem başkanlığındaki Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) heyetini kabul etti.

Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kabulde, KTOEÖS heyeti, eğitim sistemi, öğretmen kadroları, okul alt yapı çalışmaları, dövizin yükselişi ve 47/2010, Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasasını gündeme getirdi.

EYLEM

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, bugün gelinen noktada eğitimin ülkede parayla satın alınabilir bir duruma dönüştürüldüğünü, eğitim sisteminin seçmeci, elemeci sınav yöntemleri halinden çıkarılması gerektiğini ifade etti.

Okullarda alt yapıların yetersizliğinden yakınan Eylem, her yıl eksik kadrolarla okulların açıldığına dikkati çekti.

Sendika Başkanı Eylem, ülkede özel eğitime gereksinim duyan öğrenci sayısının da her geçen yıl artmasına rağmen Özel Eğitim Yasasının geçirilmediğini kaydetti.

Devlet okullarına bütçe ayrılmayarak okulların kendi kaderine terk edildiğini ileri süren Eylem, 47/2010, Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası ile birlikte öğretmenlerinin geçim derdine sokulduğunu, düşük maaş ve geriletilmiş haklara mahkûm edildiğini savundu.

Eylem, hükümet programında söz konusu yasa ile ilgili bir düzenlemenin olmamasını eleştirdi.

Eylem, Sosyal Güvenlik ve 47/2010 Yasasının kaldırılması ve tüm öğretmenlerin tek yasa altında toplanması ile ilgili yasal düzenleme için ivedilikle adımlar atılması, eğitim sisteminde köklü bir değişiklik ile bilimsel, demokratik, laik, parasız, fırsat eşitliği sağlayan nitelikli kamusal eğitim sistemini öngören 2014 şura kararlarının hayata geçirilmesini talep etti.

Eylem konuşmasının ardından taleplerini içeren yazıyı Maliye Bakanı Serdar Denktaş’a sundu.

DENKTAŞ

Talepleri inceleyen Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise, “farklı konularda yaklaşımımız uyuşmasa dahi bu diyalog ortamının devamı benim için oldukça önemli” dedi.

Denktaş, 47/2010 Yasası ile ilgili, aranın açılmaması adına ek ödemeyi geçen yıl başlattıklarını söyledi.

Eğitim sistemi ile ilgili kendilerinin de bazı sıkıntıları olduğunu kaydeden Maliye Bakanı, daha verimli çalışan bir noktaya taşınmak adına hep birlikte oturup bir değerlendirme yapmanın gerekliliğini vurguladı.

“GELİŞMİŞ ÜLKELERDEKİ HAKLARI UYARLAMAK İÇİN O GELİŞMİŞLİK NOKTASINA ULAŞMAMIZ GEREKİR”

“Gelişmiş ülkelerde var olan hakları kendimize uyarlamak için önce ülke olarak o gelişmişlik noktasına ulaşmamız gerekir” diyen Serdar Denktaş, geçen yıldan itibaren bütçenin kendi gelirleri ile giderleri karşılar noktaya geldiğini, yatırımlara özkaynak aktarılmaya çalışıldığını ancak daha büyük projeler için Türkiye Cumhuriyeti’nin katkısının hala daha gerekli, önemli ve hayati olduğunu vurguladı.

“MÜSLÜMANLIK DIŞINDA DİĞER DİNLERDEN OLANLAR İÇİN DE SEÇMELİ DERS KONULMALI”

Denktaş, “din eğitimi ile ilgili olarak laik eğitimden bahsediyoruz. Ancak bana göre laik eğitimin içinde ihtiyaç hisseden Müslüman olduğu kadar, Alevi ve diğer dinlerden görüşlere inananlara da kendi eğitim çatımız altında ve eğitim sezonu içinde seçmeli ders olarak fırsat tanınmalı” dedi.

“HAKLARI ESKİDEN OLDUĞU GİBİ ARTIRMAMIZ SÖZ KONUSU OLAMAZ”

47/2010, Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası ile ilgili konuşan Maliye Bakanı Denktaş, şu ifadeleri kullandı:

“Bu yasa içerisinde mali kısmını adım adım eşitlemek durumundayız. Yalnız çok net söylüyorum. Hakları da eskiden olduğu gibi artırmamız söz konusu olamaz. Eğer kendi kendimize yeten bir ülke haline gelmek istiyorsak haklar meselesini yine hep birlikte oturup konuşmalıyız. Empoze edelim demiyorum ama bir takım feragatler, özveriler ile varmak istediğimiz bir noktaya çok daha rahat ve hızlı ulaşabileceğiz.”

Denktaş, KTOEÖS’ün ortaya koyduğu diğer talepleri de inceleyeceklerini söyledi.