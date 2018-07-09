Maliye Bakanı Denktaş, Türkiye'de Tren Kazasında Ölenler İçin Başsağlığı Mesajı Yayımladı!



“YAŞAMINI YİTİREN KARDEŞLERİMİZE ALLAH’TAN RAHMET, YASLI AİLELERİNE SABIR VE BAŞSAĞLIĞI, YARALANAN VE TEDAVİ GÖRENLERE İSE ACİL ŞİFALAR DİLERİZ”

Maliye Bakanı ve Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, Türkiye’de meydana gelen tren kazası nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.



Denktaş, Türkiye’de 24 kişinin yaşamını yitirdiği ve birçok kişinin yaralandığı talihsiz tren kazasının kendilerini derinden üzdüğünü söyledi. Serdar Denktaş “Yaşamını yitiren kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaslı ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralanan ve tedavi görenlere ise acil şifalar dileriz” ifadelerini kullandı.

