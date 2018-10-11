Maliye Bakanı Denktaş Türk Dünyası Kadın Platformu’nu Kabul Etti

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Türk Dünyası Kadın Platformu (TÜRKAP) kurucuları İlhama Novruzova ve Zaid Nahmato’yu kabul etti.



Maliye Bakanlığından verilen bilgiye göre, kabulde Novruzova ve Nahmato, Platformun 5 Eylül’de İstanbul’da kurulduğunu, Platformda KKTC ve Azerbaycan’ın da olduğunu, KKTC’ye ziyaretin Platformun ilk resmi ziyareti olduğunu anlattı.



Kurucu üyeler, Platformun amacının “sosyal haklar ve kadın erkek eşitliği üzerine” çalışmalar yapmak olduğunu aktardı.



DENKTAŞ



Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise Türki Cumhuriyetler arasında karşılıklı ilişkileri memnuniyetle karşılandığını, birbirini anlamak için bu ilişkilerin önemli olduğunu belirtti.