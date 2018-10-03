Maliye Bakanı Denktaş, TAK Müdürü Gürdallı’yı Kabul Etti

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Müdürü Fehmi Gürdallı’yı kabul etti.



Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Gürdallı’ya müdürlük görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Bakan Denktaş, TAK’ın, Kıbrıs Türk halkının sesini dünyada duyurmada etkili olduğunu, haberin kamuoyuna ulaşmasında da çok önemli bir misyon üstlendiğini söyledi.



Görüşmede, personel sıkıntısı ve imkânsızlıklara rağmen mevcut personelin özverili çalışmaları neticesinde kurumun görevini en iyi şekilde yürüttüğü üzerinde duruldu.

