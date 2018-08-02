Maliye Bakanı Denktaş, Sivil Savunma Başkanı Karakoç’u Kabul Etti

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’na atanan Necmi Karakoç ve Başkan Yardımcısı Yusuf Güngörer’i kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kabulde konuşan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç, Temmuz ayı itibariyle göreve başladığını anımsatarak, bu vesileyle Maliye Bakanı Denktaş’a nezaket ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.



Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise konuşmasında, Karakoç’a yeni görevinde başarılar diledi.



