Maliye Bakanı Denktaş, Seracılar Birliği Ve Gazimağusa Sera Üretim Ve Pazarlama Kooperatifi Yetkilileriyle Görüştü

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, KKTC Seracılar Birliği ve Gazimağusa Sera Üretim ve Pazarlama Kooperatifi yetkilileriyle toplantı gerçekleştirdi.

BakanlıK’tan yapılan açıklamaya göre, toplantıda Maliye Bakanı Denktaş’a, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Tarım Dairesi Müdürü Kuntay Vurana eşlik etti.

Bugün öğle saatlerinde Maliye Bakanlığında gerçekleşen toplantıda, seracıların sorun ve beklentileri, hal yasası, toptancı sorunu ile çalışmaları devam eden sözleşmeli tarım projesi ele alındı.

KKTC Seracılar Birliği Başkanı Mahmut Doğan ile Gazimağusa Sera Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Hasan Deniz, dövizdeki dalgalanmanın maliyetlere yansımasında yaşanan sıkıntıları dile getdi.

Deniz, “pahalı üretip, ucuz satıyoruz” diye sitemde bulundu ve üretimden kopmamak için direndiklerini söyledi.

DENKTAŞ

Maliye Bakanı Serdar Denktaş,toplantıyı gerçekleştirme amaçlarının sorunları tespit edip, karşılıklı fikirlerle sonuca ulaşmak olduğunu dile getirdi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı ile birlikte varılan mutabakata göre bu yıl seracılığa ayrı bir önem vereceklerini belirten Denktaş, teşviklerin bu yıl çok daha farklı olacağını, sektörü ayağa kaldırmak için adım adım ilerleyeceklerini ifade etti.