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Maliye Bakanı Denktaş, Lefkoşa Sanayi Bölgesi Gümrük Dairesini Ziyaret Etti!

Gümrük Dairelerine ziyaretler gerçekleştiren ve sorunları yerinde tespit eden Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bugün de Lefkoşa Sanayi Bölgesi Gümrük Dairesi’nde incelemelerde bulundu.

Maliye Bakanı Denktaş, Lefkoşa Sanayi Bölgesi Gümrük Dairesini Ziyaret Etti!

Gümrük Dairelerine ziyaretler gerçekleştiren ve sorunları yerinde tespit eden Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bugün de Lefkoşa Sanayi Bölgesi Gümrük Dairesi’nde incelemelerde bulundu.

03 Ağustos 2018 Cuma 14:28
Maliye Bakanı Denktaş, Lefkoşa Sanayi Bölgesi Gümrük Dairesini Ziyaret Etti!

Gümrük Dairelerine ziyaretler gerçekleştiren ve sorunları yerinde tespit eden Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bugün de Lefkoşa Sanayi Bölgesi Gümrük Dairesi’nde incelemelerde bulundu.

Denktaş burada Gümrük Dairesi Lefkoşa Şube Amiri Veysi Bozcan’dan bilgi alırken, dairesinin binalarını da gezdi, çalışanlarla görüştü. Denktaş, ivedilik bekleyen sorunlar konusunda tedbirler alınması talimatını verdi.

Denktaş’a ziyaretlerinde, Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü Çelebi Ilık, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Özdemir Kalkanlı, Özel Kalem Müdürü Anıl Kaya, Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen) Başkanı Derviş Dağman ve yönetimi eşlik etti.

Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen) Başkanı Derviş Dağman ziyaretlerin birikmiş sorunların çözümü için olumlu yansıdığını kaydetti. Bu konuda Denktaş’ın hassasiyetinin kendilerini memnun ettiğini söyleyen Dağman, sırada diğer gümrük dairelerinin incelenmesi olduğunu kaydetti.




 

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Son Güncelleme: 03.08.2018 17:52
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