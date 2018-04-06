MALİYE BAKANI DENKTAŞ, KTSO İLE MMO YÖNETİMLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Candan Avunduk başkanlığındaki Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ve Ahmet Ulubay başkanlığında Makine Mühendisleri Odası (MMO) heyetleriyle bir araya geldi.



Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk ve yönetimi, AR-GE ve Teknopark Yasaları, borç alacak verecek ilişkileri, ihracatta KDV alacağı, sanayide kullanılan iş makinelerinde KDV oranları, yatırım muafiyetleri, KTSO Yasası konularını gündeme getirdi.



Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Teknopark ve AR-GE yasalarının ivedilikle geçirileceğini, bu yasaların gereğinin Vergi Yasası’nda da yer alacağını belirtti.



MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASI



Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Ulubay da, mesleğin işletme ve toplum açısından önemine işaret ederek, “Ülkemizde insanımızın hayatına dokunan bir meslek icra ediyoruz” diye konuştu.



Ülkede Makine Mühendisi ihtiyacının arttığına dikkati çeken Ulubay, her geçen gün taleplere yetersiz kalındığını, bu konuda lise ve üniversitelerde çalışmalar yaptıklarını söyledi.



Ulubay, oda olarak, ülkeye gelen cihazların kontrolünü sağlayacak bir laboratuar inşası çalışmalarının da sürdüğünü kaydederek, bu konuda Bakan Denktaş’a bilgi aktardı.



Oda yönetimi ayrıca, binaların yangından korunması yönetmeliği taslağının son aşamaya geldiğini belirterek, yasalaşması için hükümetin desteğini istedi.