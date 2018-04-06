Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
115060
ALTIN
173.011
DOLAR
4.0362
STERLİN
5.6696
EURO
4.9544
Yağmur Geliyor
Yağmur Geliyor
Zincirleme Kaza Korkuttu!
Son Dakika
ZİNCİRLEME KAZA
Son dakika: 4 FETÖ sanığı duruşma salonundan kaçtı
Son dakika: 4 FETÖ sanığı...
Güzelyurt'ta hırsızlık
Güzelyurt'ta hırsızlık
banner256
Flaş Haber
Zincirleme Kaza Korkuttu!
Kapat

MALİYE BAKANI DENKTAŞ, KTSO İLE MMO YÖNETİMLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Candan Avunduk başkanlığındaki Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ve Ahmet Ulubay başkanlığında Makine Mühendisleri Odası (MMO) heyetleriyle bir araya geldi.

MALİYE BAKANI DENKTAŞ, KTSO İLE MMO YÖNETİMLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Candan Avunduk başkanlığındaki Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ve Ahmet Ulubay başkanlığında Makine Mühendisleri Odası (MMO) heyetleriyle bir araya geldi.

06 Nisan 2018 Cuma 16:47
MALİYE BAKANI DENKTAŞ, KTSO İLE MMO YÖNETİMLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ
banner238

MALİYE BAKANI DENKTAŞ, KTSO İLE MMO YÖNETİMLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Candan Avunduk başkanlığındaki Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ve Ahmet Ulubay başkanlığında Makine Mühendisleri Odası (MMO) heyetleriyle bir araya geldi. 

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk ve yönetimi, AR-GE ve Teknopark Yasaları, borç alacak verecek ilişkileri, ihracatta KDV alacağı, sanayide kullanılan iş makinelerinde KDV oranları, yatırım muafiyetleri, KTSO Yasası konularını gündeme getirdi. 

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Teknopark ve AR-GE yasalarının ivedilikle geçirileceğini, bu yasaların gereğinin Vergi Yasası’nda da yer alacağını belirtti. 

MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASI 

Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Ulubay da, mesleğin işletme ve toplum açısından önemine işaret ederek, “Ülkemizde insanımızın hayatına dokunan bir meslek icra ediyoruz” diye konuştu. 

Ülkede Makine Mühendisi ihtiyacının arttığına dikkati çeken Ulubay, her geçen gün taleplere yetersiz kalındığını, bu konuda lise ve üniversitelerde çalışmalar yaptıklarını söyledi. 

Ulubay, oda olarak, ülkeye gelen cihazların kontrolünü sağlayacak bir laboratuar inşası çalışmalarının da sürdüğünü kaydederek, bu konuda Bakan Denktaş’a bilgi aktardı. 

Oda yönetimi ayrıca, binaların yangından korunması yönetmeliği taslağının son aşamaya geldiğini belirterek, yasalaşması için hükümetin desteğini istedi. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GAÜ, GENÇ FOTOĞRAFÇILAR YARIŞMASI DÜZENLİYOR
GAÜ, GENÇ FOTOĞRAFÇILAR YARIŞMASI DÜZENLİYOR
“ORGANİK TARIM YASA TASARISI” GÖRÜŞÜLDÜ
“ORGANİK TARIM YASA TASARISI” GÖRÜŞÜLDÜ
“İLK UYGULAMA PİYANGOLARDA…”
“İLK UYGULAMA PİYANGOLARDA…”
Yağmur Geliyor
Yağmur Geliyor
Kayınpeder damadına aşık oldu
Kayınpeder damadına aşık oldu
Sessizliğini bozdu! Porno yıldızına...
Sessizliğini bozdu! Porno yıldızına...
Usta Oyuncu Hayatını Kaybetti!
Usta Oyuncu Hayatını Kaybetti!
PROF. DR. VAROL ÇELİK KHYD YARARINA MEME KANSERİ ÜZERİNE BİLİNÇLENDİRME SEMİNERLERİ VERİYOR
PROF. DR. VAROL ÇELİK KHYD YARARINA MEME KANSERİ ÜZERİNE BİLİNÇLENDİRME SEMİNERLERİ VERİYOR
GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ'NİN CTP'Lİ MECLİS GRUBU ÜYELERİNDEN AÇIKLAMA
GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ'NİN CTP'Lİ MECLİS GRUBU ÜYELERİNDEN AÇIKLAMA
CUMHURİYET MECLİSİ’NDEN AÇIKLAMA...
CUMHURİYET MECLİSİ’NDEN AÇIKLAMA...

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim