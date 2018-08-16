Maliye Bakanı Denktaş, Kamuda Yetkili 6 Sendika İle Bir Araya Geldi!

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bugün akşam saatlerinde kamuda yetkili 6 sendikayla bir araya geldi.

Maliye Bakanı Denktaş, ilk olarak saat 17.00’de, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN), Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ), Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası yetkilileri ile ve saat 18.00’de Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) yetkilileriyle görüştü.

Görüşmede, hükümetin ekonomik tedbir konusundaki çalışmaları hakkında görüş alış verişinde bulunulurken, kamuda alınacak tedbirler de masaya yatırıldı.

Görüşmede Bakanlık Müsteşarları Cengiz Çoli ile Özdemir Kalkanlı da hazır bulundu.



