banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
87143
ALTIN
219.842
DOLAR
5.8507
STERLİN
7.3991
EURO
6.6489
Özveren teminatı yerine getiremedi
ÖZVEREN TEMİNATI YERİNE GETİREMEDİ
Evlerini Bira deposu yaptılar
EVLERİNİ BİRA DEPOSU YAPTILAR
Karabulut Cindy’ye yakalandı
KARABULUT CİNDY'YE YAKALANDI
Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak
UYUŞTURUCU ZANLILARI TUTUKSUZ YARGILANACAK
banner282
Flaş Haber
Evlerini Bira deposu yaptılar
Kapat

Maliye Bakanı Denktaş, Kamuda Yetkili 6 Sendika İle Bir Araya Geldi!

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bugün akşam saatlerinde kamuda yetkili 6 sendikayla bir araya geldi.

Maliye Bakanı Denktaş, Kamuda Yetkili 6 Sendika İle Bir Araya Geldi!

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bugün akşam saatlerinde kamuda yetkili 6 sendikayla bir araya geldi.

16 Ağustos 2018 Perşembe 18:16
Maliye Bakanı Denktaş, Kamuda Yetkili 6 Sendika İle Bir Araya Geldi!

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bugün akşam saatlerinde kamuda yetkili 6 sendikayla bir araya geldi.
Maliye Bakanı Denktaş, ilk olarak saat 17.00’de, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN), Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ), Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası yetkilileri ile ve saat 18.00’de Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) yetkilileriyle görüştü.
Görüşmede, hükümetin ekonomik tedbir konusundaki çalışmaları hakkında görüş alış verişinde bulunulurken, kamuda alınacak tedbirler de masaya yatırıldı.
Görüşmede Bakanlık Müsteşarları Cengiz Çoli ile Özdemir Kalkanlı da hazır bulundu.

 

banner288
Son Güncelleme: 16.08.2018 21:30
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefke’nin Kurtuluşu Törenle Kutlandı!
Lefke’nin Kurtuluşu Törenle Kutlandı!
UBP Kurultayı 27-28 Ekim’de…
UBP Kurultayı 27-28 Ekim’de…
UBP Lefke Milletvekili Çaluda: “CTP Dönemindeki Yolsuzluklarla İlgili Hiçbir Adım Atılmadı”
UBP Lefke Milletvekili Çaluda: “CTP Dönemindeki Yolsuzluklarla İlgili Hiçbir Adım Atılmadı”
Tüketici Örgütleri Konfederasyonu, Toptancı Ve Perakendecilerin Kar Paylarının Belirli Bir Oranda Tutulmasını Talep Etti
Tüketici Örgütleri Konfederasyonu, Toptancı Ve Perakendecilerin Kar Paylarının Belirli Bir Oranda Tutulmasını Talep Etti
Kıb-Tek Eski Müdürü Gürcan Erdoğan’ın Avukatından Açıklama: “Tutuklanmadı, Hakkında Ceza Davası Dahi Yok”
Kıb-Tek Eski Müdürü Gürcan Erdoğan’ın Avukatından Açıklama: “Tutuklanmadı, Hakkında Ceza Davası Dahi Yok”
KTEZO, Üyeleri İçin 100 Bin Tl’ye Kadar Esnaf Kredisi Vermeye Başladı!
KTEZO, Üyeleri İçin 100 Bin Tl’ye Kadar Esnaf Kredisi Vermeye Başladı!
Hayata Dokun Hareketi Ekonomik Krizle İlgili Açıklama Yaptı!
Hayata Dokun Hareketi Ekonomik Krizle İlgili Açıklama Yaptı!
PGM Bayram Mesajı Yayımladı!
PGM Bayram Mesajı Yayımladı!
Maliye Bakanı Denktaş, Casino İşletmecileri Birliği Heyeti İle Bir Araya Geldi
Maliye Bakanı Denktaş, Casino İşletmecileri Birliği Heyeti İle Bir Araya Geldi
Erhürman: “24 Maddeye Çıkan Ekonomik Önlemler Paketi Yarın Bakanlar Kurulu'nda , KHK Ve Karar Şeklinde Kabul Edilecek”
Erhürman: “24 Maddeye Çıkan Ekonomik Önlemler Paketi Yarın Bakanlar Kurulu'nda , KHK Ve Karar Şeklinde Kabul Edilecek”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim