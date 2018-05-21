Maliye Bakanı Denktaş hastaneden taburcu oldu

Maliye Bakanı, Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, dün yapılan anjiyonun ardından bugün sabah 09.00’da Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden taburcu oldu.

Hastane Başhekimi Bülent Dizdarlı, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, Denktaş’ın sağlık durumunun iyi olduğun, bu sabah hastaneden taburcu edildiğini belirtti. Dizdarlı, Denktaş’ın evde istirahate devam edeceğini kaydetti.

Denktaş önceki akşam göğüs ağrısı şikayetiyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji Servisi’ne başvurmuş, Koroner Yoğun Bakım’a alınmıştı.

Denktaş, yapılan tetkikler sonucunda dün sabah anjiyo olmuş, bir damarda darlık tespit edildiğinden iki stent takılmıştı.