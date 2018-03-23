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MALİYE BAKANI DENKTAŞ, GÜÇ – SEN HEYETİNİ KABUL ETTİ

MALİYE BAKANI DENKTAŞ, GÜÇ – SEN HEYETİNİ KABUL ETTİ

23 Mart 2018 Cuma 16:20
MALİYE BAKANI DENKTAŞ, GÜÇ – SEN HEYETİNİ KABUL ETTİ
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MALİYE BAKANI DENKTAŞ, GÜÇ – SEN HEYETİNİ KABUL ETTİ

 Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen) Başkanı Derviş Dağman ve bir grup sendika yetkilisini bugün bakanlıktaki makamında kabul etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Güç-Sen Başkanı Derviş Dağman, Gümrük Dairesi'nin otorite sağlayan bir birim olması için güncel teşkilat yasasına kavuşması gerektiğini söyledi. Dağman, Gümrük Dairesi’nde yakın bir zamanda çok sayıda kişinin emekli olacağını kaydederek, olası personel açığına işaret etti.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş da Gümrük Dairesi’nin güncel teşkilat yasasına kavuşması çalışmalarına destek verdiğini belirtti. Diğer sorunları da dikkatli bir şekilde dinleyip, notlar aldığını söyleyen Denktaş, sorunların çözümü adına gereken çalışmaların yapılacağını belirtti.

Son Güncelleme: 23.03.2018 17:23
Anahtar Kelimeler:
Derviş DağmanGümrük Çalışanları Sendikası
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