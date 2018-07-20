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Maliye Bakanı Denktaş Güç – Sen Heyetini Kabul Etti!

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, KKTC Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen) heyetini kabul etti. 

Maliye Bakanı Denktaş Güç – Sen Heyetini Kabul Etti!

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, KKTC Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen) heyetini kabul etti. 

20 Temmuz 2018 Cuma 13:49
Maliye Bakanı Denktaş Güç – Sen Heyetini Kabul Etti!

MALİYE BAKANI DENKTAŞ GÜÇ – SEN HEYETİNİ KABUL ETTİ

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, KKTC Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen) heyetini kabul etti. 
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Güç–Sen Başkanı Derviş Dağman ve başkanlığındaki heyet, Denktaş’a, bugüne kadar Gümrük Dairesi’ne verdiği destek ve katkılardan dolayı teşekkür etti.
Dağman ve beraberindeki sendikacılar ziyarette Gümrük Dairesi’ndeki bazı personel sıkıntılarını da dile getirdi.
Maliye Bakanı Serdar Denktaş, ziyarete gelen sendikacıları dinledi ve sorunlarına, yasalar çerçevesinde çözüm üretileceğini söyledi.
 

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Son Güncelleme: 20.07.2018 17:02
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