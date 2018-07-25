Maliye Bakanı Denktaş, Gazimağusa Belediyesi’ni Ziyaret Etti

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Gazimağusa Belediyesi’ni ziyaret ederek, Belediye Başkanı İsmail Arter ile görüştü.



Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre görüşmede; Denktaş ve Arter, belediyeler reformu konusunu görüştü.



Maliye Bakanı Serdar Denktaş konuşmasında, yerel seçimlerde bağımsız aday olarak seçimi kazanan İsmail Arter’i hem tebrik etmek hem de bakanlık olarak bölgedeki projelere nasıl katkı yapabilecekleri konusunu ve sorunları konuşmak için ziyaret ettiklerini ifade etti. Denktaş, belediyeler reformunu hayata geçirip belediyelerin yetki ve sorumluklarını artırma ve böylece gelirlerin artışına olanak sağlama hedefinde olduklarını kaydetti.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter de konuşmasında, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın ziyaretinden dolayı memnuniyet duyduğunu ifade ederek, her fırsatta hem yerel idareler hem ülke gündemiyle ilgili görüştüklerinde Maliye Bakanı Denktaş’ı “can kulağıyla” dinlediğini ifade etti.

Belediyenin 4 yıllık dönemdeki çalışmalar ve başarılarında her zaman istişare ettikleri gibi bundan sonra da Bakan Serdar Denktaş ile istişare içinde olacaklarını ifade eden Arter, bakanlık olarak Gazimağusa’ya verdiği destekten dolayı Maliye Bakanı Denktaş’a teşekkür etti.

