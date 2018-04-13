

MALİYE BAKANI DENKTAŞ, DÜN AKŞAM ADAYA DÖNDÜ.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Ankara’ya gerçekleştirdiği günübirlik ziyaretini tamamlayarak dün akşam adaya döndü.

Denktaş, Ankara’da üst düzey temaslarda bulundu. İlk olarak TC Maliye Bakanı Naci Ağbal tarafından kabul edilen Denktaş, ardından Çankaya Köşkü’nde Kıbrıs İşlerinden de sorumlu Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek tarafından kabul edildi. Denktaş ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ile de görüşme gerçekleştirdi.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Ankara’daki temaslarının son derece yararlı olduğunu ifade etti. Görüşmelerde mali ve ekonomi konuların üzerinde durulduğunu kaydetti.

Denktaş’a Ankara ziyaretinde Maliye Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Havutcu eşlik etti.