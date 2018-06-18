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Maliye Bakanı Denktaş Cas Çalışanları İle Görüştü!

DENKTAŞ: “ŞİRKETİN DEVLETE ALMA GİBİ BİR PLAN GÜNDEMİMİZDE YOKTUR, DERDİMİZ BU ŞİRKETİ YENİDEN ÇALIŞIR DURUMA GETİREREK, HAVALİMANINI TEK ŞİRKETE BIRAKMAMAKTIR”

Maliye Bakanı Denktaş Cas Çalışanları İle Görüştü!

DENKTAŞ: “ŞİRKETİN DEVLETE ALMA GİBİ BİR PLAN GÜNDEMİMİZDE YOKTUR, DERDİMİZ BU ŞİRKETİ YENİDEN ÇALIŞIR DURUMA GETİREREK, HAVALİMANINI TEK ŞİRKETE BIRAKMAMAKTIR”

18 Haziran 2018 Pazartesi 10:44
Maliye Bakanı Denktaş Cas Çalışanları İle Görüştü!


DENKTAŞ: “ŞİRKETİN DEVLETE ALMA GİBİ BİR PLAN GÜNDEMİMİZDE YOKTUR, DERDİMİZ BU ŞİRKETİ YENİDEN ÇALIŞIR DURUMA GETİREREK, HAVALİMANINI TEK ŞİRKETE BIRAKMAMAKTIR”

ÖZNERGİZ, HİSSELERİN İNKİŞAF SANDIĞI'NA DEVRİNİ TALEP ETTİ

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Ercan Havalimanı’nda yer hizmeti veren iki şirketten biri olan CAS’ın (Cyprus Airport Services) işten durdurmaya gitmesi gerekeceğini ve açıkta kalacak olanların devlette istihdam edilmesi gibi bir durumun sözkonusu olmadığını söyledi.

Serdar Denktaş, CAS çalışanlarından bir heyetle Cumhuriyet Meclisi’nde görüştü. CAS Personel Müdürü Erkut Öznergiz, kabulde yaptığı konuşmada, CAS’ın kapanması ve satılmasının gündemde olmasından dolayı işsiz kalma endişesi içinde olduklarını belirtti.

Hükümetin CAS ile ilgili görüşlerini duymak istediklerini kaydeden Öznergiz, CAS’ın özel bir şirketteki yüzde 50’lik hissesinin Maliye Bakanlığına bağlı Türk Cemaat Meclisi Konsolide Fonu’na (İnkişaf Sandığı) aktarılmasını talep etti.

DENKTAŞ: “TAM BİR AYMAZLIK”

Maliye Bakanı Serdar Denktaş da konuşmasında, CAS’ın hizmet verdiği tek havayolu şirketinin 24 Haziran’da son uçuşunu gerçekleştireceğinden o tarih sonrasında CAS’ın müşterisinin kalmayacağını ifade etti.

Denktaş, 10 Temmuz’a kadar uçuş yapma zorunluluğu olan Atlasjet’in ise çalışanların yararına olacağını ileri sürerek, hizmeti durdurduğuna işaret etti ve bunun tam bir “aymazlık” olduğunu söyledi.

Şirketin devlete ait olduğu iddialarıyla ilgili görüş aldıkları Savcılığın CAS’ın özel bir şirket olduğu yönünde görüş belirttiğini kaydeden Denktaş, “Devletin şirketi alma gibi bir planı gündemde yoktur” dedi.

"İSTİHDAM İMKANI YOK”

Devlete istihdam etme düşüncesi ve imkânı olmadığından çalışanların yalanlara kapılmamalarını isteyen Denktaş, “Derdimiz bu şirketi yeniden çalışır duruma getirerek, havalimanını tek şirkete bırakmamaktır” şeklinde devam etti.

Denktaş, işten durdurmaya gidilmesi gerektiğini ifade ederek, “İlk etapta işsizlik parası alabilmeniz için yeni yönetim bir işten durdurma kararı alacak” dedi.

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“MÜŞTERİ BULMAYA ÇALIŞIYORUZ”

CAS’ı ayağa kaldırmak için müşteri bulmak için çalıştıklarını ve bulacakları müşteriye bağlı olarak da işten çıkarılanları tekrardan istihdam etme düşünceleri olduğunu kaydeden Denktaş, yer hizmetleri için yeni bir kuruluş talepte bulunması halinde şirket çalışanlarına iş garantisi koşuluyla bu hakkın verileceğini söyledi.

CAS’ın bu duruma hiç düşmemesi gerektiğini kaydeden Denktaş, sorunun 2017’de baş gösterdiğini, şirketin iş hacminde artış gerekçesiyle istihdam yaptığını ancak işlerin düşmesiyle işten çıkarmaya gidilmediğini anlattı.

CAS çalışanlarının Mayıs maaşının bugün ödenmesini sağladıklarını kaydeden Denktaş, Haziran ayında da çalışılan sürenin ödenebilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Bazı çalışanların çok zor durumda olduğunu, bazılarının mazbatalarının bulunduğu yönündeki serzenişler üzerine Denktaş, yardımcı olmak için, mazbatası olanların ismini talep etti.
 

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Son Güncelleme: 18.06.2018 14:35
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