MALİYE BAKANI DENKTAŞ, BU AKŞAM ANKARA’YA GİDİYOR

DENKTAŞ, TC MALİYE BAKANI AĞBAL, BAŞBAKAN YARDIMCILARI AKDAĞ VE ŞİMŞEK İLE GÖRÜŞECEK



Maliye Bakanı Serdar Denktaş, temaslarda bulunmak üzere bu akşam saat 21.35’te Ankara’ya gidiyor.



Serdar Denktaş’a ziyarette, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Havutçu eşlik edecek.



Maliye Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre, Ankara ziyareti çerçevesinde yarın sabah temaslarına başlayacak Serdar Denktaş, ilk olarak saat 11.00’de Türkiye Maliye Bakanı Naci Ağbal ile bir araya gelecek.



Denktaş, saat 15.00’de Türkiye Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, 16.00’da da Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile görüşecek.



Denktaş, temaslarının ardından yarın saat 19.45’de adaya dönecek.